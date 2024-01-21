الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحثة فلسطينية: إسرائيل تريد السيطرة على غزة كما يحدث فى الضفة الغربية

غزة
غزة

قالت الدكتورة تمارا حداد، الباحثة السياسية الفلسطينية، إن إسرائيل تعتمد على استخدام الضربات الجوية، حيث ما زال القصف حتى الآن مستمرًا، مشيرة إلى أن إسرائيل تريد تطهير قطاع غزة من عناصر حركة حماس.

وأضافت "حداد"، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تريد فرض سيطرتها الأمنية على غزة كما يحدث في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال حتى الآن مستمر في عدوانه رغم أن أهدافه لم تتحقق حتى الآن على أرض الواقع، موضحة أن هدف إسرائيل إزاحة حكم حركة حماس من قطاع غزة والقضاء على الأنفاق العسكرية وتحديدًا في المنطقة الشمالية.

وتابعت: "إسرائيل تركز على المناطق الشمالية لتحويلها إلى مناطق أمنية عازلة حتى تحافظ على الواقع الأمني والمستوطنات في غلاف قطاع غزة".

إسرائيل غزة قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين القاهرة الإخبارية

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