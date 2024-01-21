الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بـ"رشوة مطار القاهرة" للمحاكمة

ارشيفية
ارشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، مأمور حركة في جمرك المهبط 36 بمطار القاهرة حاليًا ورئيس قسم الحركة في المهبط  ومأمور منفذ جمركي ومأمور منفذ جمركي بمطار القاهرة سابقًا، ويعمل في شركة سياحة حاليًا ومأمور منفذ جمركي وصاحب شركة كوزمديكس إيجيبت للاستيراد والتصدير ومخلص بالجمارك، المكتب العالمي للتخليص ومستخلص جمركي ومدير شركة كوزمديكس إيجيبت للاستيراد والتصدير ومحاسب بشركة كوزمديكس إيجيبت للاستيراد والتصدير ومستخلص جمركي وموظف بشركة كوزمديكس إيجيبت للاستيراد والتصديروموظف بشركة كوزمديكس إيجيبت للاستيراد والتصدير، للمحاكمة بتهمة تلقي وتقديم رشاوي مالية

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الخامس بصفتهم موظفين عموميين "مأموري جمرك المنافذ بالإدارة العامة لجمرك الصادرات والواردات الجوية قرية البضائع بمطار القاهرة" حصلوا لغيرهم على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بأن مكنوا المتهم السادس من إدخال مشمول الرسائل الجمركية الخاصة بعدد عشر بوالص شحن المبينة إلى البلاد من خلال السماح بعبور البضائع من المنفذ محل عملهم دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها والمقدر قيمتها بمبلغ ستة ملايين وثلاثمائة خمسة ألف وتسعمائة وستة وتسعين جنيها (6300997 جنيه مصري) حال كونهم المنوط بهم فحص مشمول تلك الرسائل وإثبات سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها بدفتر عبور المنفذ دون اتخاذ تلك الإجراءات بغية تظفير المتهم السادس بقيمة الرسوم المنوه عنها والواجب سدادها.

مطار القاهرة الرشوة والفساد في مطار القاهرة شرق القاهرة الكلية مأمور حركة في جمرك المهبط 36 بمطار القاهرة جمرك

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