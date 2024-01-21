حسام الخولي يطالب بخطة للترويج وتنشيط كافة أنماط السياحة

طالب النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، بأن تكون هناك خطة للترويج وتنشيط كافة أنماط السياحة في مصر.

وأضاف الخولي قائلا: وإحنا بنتكلم عن السياحة الوضع الطبيعي كمصريين دائما نقول عن مميزات بلدنا الفريدة السياحية، والوضع الحالي نتكلم عن السياحة يعنى دولارات يعنى مصنع بيشتغل كل يوم يجيب دولارات، صناعة تقدر تدخلنا دخل محتاجينه بمعنى محتاجينه، يومي مش هنستنى سنين".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لللمجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جيفارا الجافي وأكثر من عشرين عضوا موجه إلى وزير السياحة والآثار؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة.

كذلك طلب مناقشة عامة قدمه النائب حازم الجندي، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي من جانب، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر.

وتابع الخولي: "سمعت متحدث مجلس الوزراء يعلن أن عدد السياحة الوافدة فى مصر خلال عام 2023 وصل إلى 14 مليونا و900 ألف، وهو رقم لم يتحقق منذ عام 2010، ورقم مهم لسببين أن هناك شائعات تقول إن السياحة اتضربت، الحمد لله عندنا مدخل للعملة الصعبة، هذا الرقم مطمئن ولازم الناس كلها تعرفه، وأشكر وزير السياحة على تحقيق الرقم".

وتساءل: "هل هناك تقسيمات للسياحة عملتها الوزارة، هل عملت خطة لترويج سياحة المؤتمرات، عندنا إمكانيات كبيرة جدا فى كل المدن وقاعات مؤتمرات كبيرة، سياحة الشواطىء"، وتابع: "في لبحر المتوسط عندنا عدد وحدات فيه غير طبيعي عايز فكر من الوزرير ازاى نستخدم هذه الوحدات بتاعة المصريين المقفولة لـ7 و8 أشهر قبل ما نفكر نعمل فنادق هناك، مش هفرح لما نبتدى نعمل فنادق في منطقة مقفولة من 7 و8 شهور وهناك عدد فيلات ووحدات مغلقة تكفي 5 آلاف فندق، لازم نفكر نستثمرها ازاى".