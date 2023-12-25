الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية مستقبل وطن تطالب الحكومة بوجود قاعدة بيانات لملف الثروة السمكية

حسام الخولي
حسام الخولي

طالب النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ زعيم الأغلبية، الحكومة بأهمية وجود قاعدة بيانات لملف الثروة السمكية.

وأضاف أنه لابد من وجود أرقام واضحة ودقيقة بشأن الثروة السمكية، مؤكدًا على أهمية معرفة المشكلات التي تواجه هذا الملف والعمل على حلها.

جاء ذلك في كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، والتي تناقش طلبي المناقشة العامة المقدمين من كل من النائبة الدكتورة هالة كمال والنائب محمد صبرى أبوإبراهيم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية، ووضع حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطى، لاسيما أنه يمثل غذاء للطبقة الشعبية والمتوسطة فى مصر.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ: عايزين نسمع أرقام محددة عن الثروة السمكية وليست إجمالية، معقبًا: "مجلس الشيوخ يقدم موضوعات مهمة لمساعدة الحكومة على إنجاز المشروعات".

من جانبه، أكد المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية ملف الثروة السمكية، نظرًا لأنه يرتبط بالأمن الغذائى، وهو ما يعد جزءًا أساسيًا من الأمن القومى.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلبي مناقشة بشأن سياسة الحكومة فى ملف الثروة السمكية.

وقال الجبلى: ناقشنا ذلك الملف فى أكثر من جلسة بلجنة الزراعة فى دور الانعقاد الماضى، ودرسنا مع المسئولين المختصين، كيفية زيادة الإنتاج من الأسماك، وهل الاستثمار فى ذلك الملف مربح أم لا؟.. ووجدنا أنه استثمار مربح وناجح ويحقق أرباحًا للمستثمريبن، ودرسنا المعوقات أمام زيادة الإنتاج، وذلك فى ظل الاهتمام الكبير التى تبذله الدولة وقيادتها السياسية فى ذلك الملف الهام.

النائب حسام الخولي الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية الثروة السمكية الثروة السمكية فى البحيرات الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن

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