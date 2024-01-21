تأجيل محاكمة 3 متهمين شرعوا في قتل عامل خلال مشاجرة بشبين القناطر

قررت الدائرة السابعة، محكمة جنايات بنها، تأجيل نظر قضية اتهام 3 أشخاص منهم شقيقين بالشروع في قتل شخص خلال مشاجرة بينهم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الرابع من دور شهر فبراير المقبل للاستعداد والمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية محمد محمد صيره، وشريف محمد السباعي ومحمود مجدي عبد المقصود، وأمانة سر كمال جاويش.

كشف أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18560 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2023، والمقيدة برقم 2016 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "السيد ع "، عامل، وشقيقه "سعيد ع "، عامل، و"حسين ع"،، عامل، شرعوا في قتل المجني عليه "محمد أ "، عامل، لأنه وعلى إثر خلاف سابق، نشب بينهم مشاجرة، تعدي خلالها المتهمون على المجني عليه بالضرب باستخدام "عصي وحجارة"، وأسفرت عن إصابته.

وأضاف أمر الإحالة، أنه لم يبلغ المتهمين مبتغاهم وهو قتل المجني عليه، لأن صرخ وتدخل المارة وقاموا بالذود عن المجني عليه ومداركة المجني عليه بالعلاج بعد نقله لأحد المستشفيات، كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا أدوات "عصي وحجارة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.