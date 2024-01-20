السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على حمو بيكا في مشاجرة داخل كافيه بأكتوبر

حمو بيكا
حمو بيكا

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإلقاء القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا ضمن طرفي مشاجرة نشبت داخل كافيه شهير بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود مصابين داخل كافيه شهير بمدينة 6 أكتوبر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول مالك الكافيه و3 عمال، وطرف ثان المطرب الشعبي حمو بيكا ومدير أعماله، ومصمم جرافيك، وفني صوت. 

 ونتج عن المشاجرة إصابة 3 أشخاص من الطرفين جري نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على حمو بيكا وباقي طرفي المشاجرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حمو بيكا مديرية أمن الجيزة كافيه 6 أكتوبر النجدة

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