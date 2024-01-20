السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة مدير أعمال مطرب شعبي و3 آخرين خلال مشاجرة بكافيه في أكتوبر

سيارة اسعاف لنقل
سيارة اسعاف لنقل المصابين

أصيب 4 في مشاجرة بكافيه شهير في أكتوبر لخلافات على موعد فقرة مطرب مهرجانات.

البداية بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة في كافيه شهير بمنطقة أكتوبر وتبين نشوب مشاجرة بين مالك الكافيه و3 من العاملين معه (مطرب شعبي ومدير أعماله ومصمم جرافيك وفني صوت) وأصيب خلال المشاجرة أحد عمال الكافيه ومدير أعمال المطرب الشعبي والمصمم وفني الصوت.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة بدأت بسبب مشادة كلامية بين المطرب الشعبي ومالك الكافية بسبب اختلافهم على ميعاد تقديم الفقرة الفنية الخاصة بالمطرب تعدوا فيها على بعضهم البعض بالسب والشتم مما أسفر عن حدوث مشاجرة عنيفة بينهما تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض بالضرب بالأيدي، أدت لإصابة أربعة.

وأشارت المعاينة الأولية إلى حدوث تلفيات بالكافية عبارة عن كسر ٢ لوح زجاجي، وتم القبض على طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة.

4 مواطنين د فقرة مطرب مهرجانات أكتوبر أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة مشاجرة

مواد متعلقة

اليوم.. استكمال محاكمة 3 متهمين بقتل شخص في مشاجرة بالفيوم

غدا.. استكمال محاكمة 3 متهمين بقتل شخص في مشاجرة بالفيوم

إصابة شخصين بطلقات نارية بسبب نشوب مشاجرة فى شمال أسوان

التحقيق مع طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في حدائق القبة

مصرع شاب في مشاجرة بالأسلحة النارية داخل ذراعات القصب بقنا

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

بقيادة مصر.. تفاصيل المبادرة العربية لمستقبل غزة وإعادة إعمارها

غرامة وغلق.. أحكام جديدة في قضية وفاة "الطفل أيوب" بالإسكندرية

القاهرة الإخبارية: استشهاد 4 أشخاص فى استهداف إسرائيل مبنى سكنيًا بدمشق

تفاصيل وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى 2023/ 2024

النهاردة كام طوبة 2024 في مصر| ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب

محاكمة على طريقة «أيخمان»