إصابة مدير أعمال مطرب شعبي و3 آخرين خلال مشاجرة بكافيه في أكتوبر

أصيب 4 في مشاجرة بكافيه شهير في أكتوبر لخلافات على موعد فقرة مطرب مهرجانات.

البداية بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة في كافيه شهير بمنطقة أكتوبر وتبين نشوب مشاجرة بين مالك الكافيه و3 من العاملين معه (مطرب شعبي ومدير أعماله ومصمم جرافيك وفني صوت) وأصيب خلال المشاجرة أحد عمال الكافيه ومدير أعمال المطرب الشعبي والمصمم وفني الصوت.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة بدأت بسبب مشادة كلامية بين المطرب الشعبي ومالك الكافية بسبب اختلافهم على ميعاد تقديم الفقرة الفنية الخاصة بالمطرب تعدوا فيها على بعضهم البعض بالسب والشتم مما أسفر عن حدوث مشاجرة عنيفة بينهما تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض بالضرب بالأيدي، أدت لإصابة أربعة.

وأشارت المعاينة الأولية إلى حدوث تلفيات بالكافية عبارة عن كسر ٢ لوح زجاجي، وتم القبض على طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة.