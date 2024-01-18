الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في حدائق القبة

محاكمة
محاكمة

تستكمل نيابة شرق القاهرة، اليوم الخميس، التحقيق مع طرفي مشاجرة نشبت بين شاب و3 أشخاص في خلاف على وحدة سكنية (شقة) في منطقة حدائق القبة.

بدأت أحداث الواقعة بمشادة كلامية بين الشاب القتيل والمتهم الأول، على خلفية وجود خلاف بينهما على وحدة سكنية بأحد العقارات بمنطقة حدائق القبة.

تطورت المشادة بينهما إلى التشابك بالأيدي، قام على إثرها المتهم الأول بإخراج سلاح أبيض كان بحوزته وسدد طعنة نافذة للشاب القتيل في صدره، فسقط غارقًا في دمائه وفارق الحياة قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة التي تولت التحقيق.

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