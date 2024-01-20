خلافات الجيرة السبب.. مصرع صاحب محل حرقا فى مشاجرة بإمبابة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على طرفي مشاجرة خلفت قتيلا بعد إلقاء مادة قابلة للاشتعال عليه وإضرام النيران به بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة إمبابة.

تلقي قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين صاحب سوبر ماركت وعاطل وشقيق الثاني طرف أول، وطرف ثان عامل بسبب خلافات الجيرة، حيث قام الطرف الثاني بإلقاء زجاجة بها مادة تساعد على الاشتعال على الطرف الأول؛ مما تسبب في وفاة صاحب السوبر ماركت من الطرف الأول حرقًا، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت القوات من ضبط باقي طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.