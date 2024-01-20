السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 5 سيدات فى مشاجرة بين عائلتين بـ المنيا

ارشيفية
ارشيفية

أصيبت 5 سيدات في مشاجرة وقعت بين عائلتين بحي أبوهلال بمدينة المنيا بسبب خلافات الجوار.

تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع مشاجرة وسقوط مصابين بين سيدات، بحي أبوهلال بمدينة المنيا.

انتقل فريق من البحث الجنائي والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وقوع مشادة كلامية بين بعض السيدات تطورت إلى مشاجرة بشارع المواسير بسبب خلافات الجوار، مما تسبب في إصابة 5 منهن: «م. ج. م -32 سنة»، «هـ. ص. م -27 سنة»، «م. خ. ع - 37 سنة»، طرف أول، و«ش.ع. ص- 15 سنة» و«ن. ا. م - 73 سنة»، طرف ثان، مقيمات جميعًا بذات العنوان.

تم نقل 3 مصابات إلى مستشفى المنيا العام، (طرف أول)، و2 أخريات (طرف ثانٍ)، إلى مستشفى المنيا الجامعي، وكشفت التقارير الأولية عن إصابات السيدات الخمس بكدمات وسحجات وجروح متفرقة منها بفروة الرأس.

وتم التحفظ على المصابات ومتهمات أخريات في الواقعة، وتحرر محضر وتولت النيابة العامة التصرف.

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