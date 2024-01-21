الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بهدف فى اللحظات الأخيرة.. ميلان يقهر أودينيزى بفوز مثير فى الدوريىالإيطالي

ميلان الإيطالي
ميلان الإيطالي

أسقط فريق إيه سي ميلان مضيفه أودينيزي وهزمه بنتيجة 3 / 2 مساء السبت ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم ميلان بهدف سجله روبن لوفتوس تشيك في الدقيقة 31 وبعدها انسحب الفريق من الملعب تضامنا مع زميلهم مايك مانيان حارس المرمى الذي تعرض لإساءات عنصرية.

توقفت المباراة ما يقرب من سبع دقائق قبل استئناف اللعب مجددا لينجح لازار ساماردزيتش بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 42.

وتقدم أصحاب الأرض في النتيجة بهدف سجله المهاجم الفرنسي فلوران توفان في الدقيقة 62.

ولكن ميلان قلب الطاولة على منافسه في الوقت الحاسم حيث سجل لوكا يوفيتش هدف التعادل في الدقيقة 83 قبل أن يقتنص نوا أوكافور هدف الفوز في الدقيقة 93.

انتزع ميلان ثلاث نقاط ثمينة محققا انتصاره الرابع على التوالي ليرفع رصيده إلى 45 نقطة ليواصل مطاردة إنتر ميلان المتصدر بـ 51 نقطة ويوفنتوس الوصيف بـ 49 نقطة.

أما أودينيزي فقد واصل نزيف النقاط بخسارتين وتعادل في آخر ثلاث جولات ليتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز السابع عشر ويبقى مهددا بالهبوط للدرجة الثانية.

وفي مباراة أخرى أقيمت السبت فاز روما على ضيفه فيرونا 2 /1، في أول ظهور للمدرب الجديد دانييلي دي روسي.

وحسم روما الفوز في الشوط الأول حيث تقدم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بهدف في الدقيقة 19 وبعدها بست دقائق أضاف لورينزو بيليجريني الهدف الثاني ثم رد مايكل فولورونشو بالهدف الوحيد لفيرونا في الدقيقة 76.

الفوز رفع رصيد روما إلى 32 نقطة ليتقدم للمركز السابع وتوقف رصيد فيرونا عند 17 نقطة في المركز الثالث من القاع.

وتولى دي روسي تدريب روما بعقد يمتد حتى 30 حزيران/يونيو المقبل، قبل أربعة أيام عقب إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب الفريق بأثر فوري.

وبعد 18 عاما من اللعب مع روما، عاد دي روسي للفريق كمدير فني للفريق ونجح في قيادته لتحقيق الفوز الأول منذ قرابة شهر.

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