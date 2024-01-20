تحذير من أدوية وقطرة عين مغشوشة فى الأسواق المصرية.. "نقابة الصيادلة" توضح

أكد محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن الأدوية المغشوشة تشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة، وأن قيمته تتجاوز 200 مليار جنيه على مستوى العالم.

وناشد رمزي، في اتصال هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، المواطنين بضرورة شراء الأدوية من الصيدليات الشرعية فقط، وعدم الانسياق وراء الأسعار المنخفضة أو المصادر المشبوهة.

ودعا رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة. إلى الاستفادة من الخط الساخن 15301 للإبلاغ عن أي حالات اشتباه في الأدوية المغشوشة، مشيرا إلى وجود عبوات مغشوشة من قطرة عين "Suprax 100mg/5ml (60 ml)" في السوق، وحذر من استخدام هذه العبوات لأنها قد تسبب أضرارًا صحية خطيرة.