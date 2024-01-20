"لقطات مهمة".. قصواء الخلالى تشيد بالصفحة الأولى من عدد "الدستور" غدًا

أشادت الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "CBC" بالصفحة الأولى لجريدة "الدستور" غدًا.

وتضمنت الصفحة الأولى، تقريرًا رئيسيًا بعنوان: "الحكومة في أسوان.. مدبولي يعلن عن توفير 180 مليون دولار لمشروع الطاقة المتجددة"، وأشادت "الخلالي" بعنوان هذا التقرير، قائلة: "عنوان موفق، ويلخص أحداث اليوم".

وأشارت أيضًا إلى تقرير آخر عن محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، بعنوان "ابن مصر.. محمد صلاح.. العالمي الموهوب عنوان التحدي"، قائلة: "لقطة مهمة، وتبرز دور الصحافة في مواجهة الضغوط والهجوم على نجم مصر".