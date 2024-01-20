المستشار بولس فهمى: المحكمة الدستورية العليا تحمى الأحكام الواردة فى الدستور

قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه جميع المواطنين لتنظيم حياتهم وفقًا له، مشيرًا إلى أن دور المحكمة الدستورية مع مؤسسات الدولة الأخرى حماية الأحكام الواردة في الدستور.

المستشار بولس فهمي: المحكمة الدستورية تبسط رقابتها القضائية على دستورية القوانين واللوائح

وأضاف فهمي خلال حواره لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن المحكمة الدستورية تبسط رقابتها القضائية على دستورية القوانين واللوائح، مشددًا على أن أي تشريع لا بد أن يكون منضبطًا بالنص الدستوري.

وتابع: "المحكمة الدستورية العليا ليست سلطة تشريعية، وإنما تقوم ببسط رقابة قضائية، فهي جزء من السلطة القضائية، لكنها قائمة بذاتها ومستقلة عن الهيئات القضائية الأخرى".