في ليلة عودة توني.. برينتفورد يقلب تأخره لفوز على نوتنجهام بثلاثية

قلب برينتفورد تأخره بهدف أمام ضيفه نوتنجهام فورست إلى فوز مثير 3-2 اليوم السبت في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت المباراة عودة مهاجم برينتفورد إيفان توني للمشاركة مع الفريق، بعد ثمان شهور من الإيقاف الذي تعرض له بسبب المراهنات.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم البرازيلي دانيلو بهدف لنوتنجهام في الدقيقة الثالثة ثم رد إيفان توني بهدف التعادل لبرينتفورد في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني سجل بن ميي الهدف الثاني لبرينتفورد في الدقيقة 58 ثم تعادل النيوزلندي كريس وود لنوتنجهام في الدقيقة 65، لكن بعدها بثلاث دقائق فقط أحرز الفرنسي نيال موباي هدف الفوز لبرنتفورد.

الفوز رفع رصيد برينتفورد إلى 22 نقطة ليتقدم للمركز الرابع عشر بفارق نقطتين عن نوتنجهام صاحب المركز السادس عشر.