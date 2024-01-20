كيف أثرت توترات البحر الأحمر على 33% من المصانع المصرية؟.. خبير يكشف

أعلن الربان منتصر السكري، الخبير الدولي في مجال النقل البحري، عن تداعيات التوترات الأمنية في منطقة البحر الأحمر على الاقتصاد المصري والعالمي، مؤكدًا أنها أدت إلى توقف حركة التجارة الدولية وتعطيل سلاسل الإمدادات.

قال السكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج "صالة التحرير" الذي يبث على قناة صدى البلد، إن نحو 33% من المصانع المصرية توقفت عن العمل بسبب عدم وصول السفن والبضائع من الخارج، متوقعًا أن تستعيد الحركة البحرية طبيعتها خلال شهر.

وأضاف السكري، أن الموانئ الأوروبية تشهد ازدحامًا شديدًا بسبب تأخر وصول السفن من البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الأزمة ليست محصورة على مصر فقط، وإنما تمس العالم كله، محذرًا من خطر انقطاع الإنترنت عن العالم، نظرًا لمرور كابلات الإنترنت تحت مضيق باب المندب، الذي يشهد توترات أمنية، داعيًا جميع الدول إلى السعي لإيجاد حل سلمي وودي سريع للأزمة.