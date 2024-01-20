السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص وعلاج 1127 مريضًا بالمجان فى قافلة طبية بمركز شباب أبو تلات بالإسكندرية

قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية بمركز شباب أبو تلات، بمنطقة العجمي، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، حيث يبتعد أقرب مستشفى عام عن القرية "مستشفى العامرية العام" 23كم.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وإشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وإدارة الطب العلاجي وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.


وأوضحت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة ضمت 9 تخصصات "باطنة - أطفال - أسنان - جراحة - عظام - نساء - تنظيم اسرة - جلدية - رمد" وشارك فيها 56 عضوًا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

تحويل 8 حالات لإصدار علاج نفقة الدولة 

وأشارت وكيل صحة الإسكندرية، إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1127 مريضا من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 8 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أوعمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

التثقيف الصحى لعدد 534 مواطنًا

من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم خلال القافلة إجراء 368 تحليلًا طبيًا بمعمل الدم بالقافلة و63 تحليلًا بمعمل الطفيليات و11 أشعة سينية، بالإضافة إلى فحص 105 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 534 مواطنًا من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

وكان قد نفذ حي وسط الإسكندرية، أمس القافلة الطبية الخدمية لأهالي منطقة أبيس تحت عنوان "حقك تنظمي"، لتقديم الخدمات للمناطق الأكثر احتياجًا بنطاق الحى، وتحقيق الهدف التنموي وتقديم الخدمات والرعاية لأهالي تلك المناطق.

جرى الكشف خلال القافلة على 285 مريضًا من أهالي قرية أبيس الثامنة باب الأحرار وتقديم العلاج المجانى لهم وذلك في تخصصات "أطفال- باطنة- اعتلال كلوي- نساء".

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