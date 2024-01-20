نائب محافظ القاهرة تتفقد أعمال تطوير منطقة القلعة وإزالة عقار بشارع صلاح الدين

تفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال الإزالات بمنطقة تطوير القلعة ومنها إزالة العقار حصر ٢٩ بشارع صلاح الدين الشرقي بنطاق حي الخليفة في إطار المتابعة الدورية والجولات الميدانية المستمرة، استكمالًا لجهود المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لمتابعة المشروعات القومية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية من خلال مواصلة الجهود لتطوير ورفع كفاءة المناطق التاريخية والأثرية وبالمناطق المحيطة بها والارتقاء بالمظهر الحضاري بشوارع العاصمة.

وحرصت عبدالمنعم، على متابعة أعمال الإزالات طبقًا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة، وبحضور العميد طارق اليمني، رئيس الحي بالمنطقة، وجمال حسين، مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والأجهزة التنفيذية والمعنية بالحي للانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني تنفيذًا لقرارات الإزالة الصادرة في إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة والخطرة وتطويرها.

إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية

وأكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة، على بذل الجهود والعمل على قدمٍ وساق لنهو الأعمال طبقًا للجدول الزمني المعد لذلك والتي تسهم في تغيير حياة المواطنين نحو الأفضل وتذليل العقبات والتحديات موجه الأجهزة التنفيذية بنطاق حي الخليفة بالتعاون الدائم مع الأجهزة المعنية والحرص الدائم للجولات المستمرة بموقع الأعمال لتذليل العقبات وعقد اللقاءات والمقابلات بصورة مستمرة مع الأهالي ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة وإبراز الوجه الجمالي لها لتشمل منطقة التطوير منطقة جراج الحي وهيئة النظافه وهيئة النقل العام بمنطقة القلعه بحي الخليفة.

وتأتي الأعمال في ضوء المتابعة المستمرة للوقوف على آخر المستجدات وفقًا لخطة المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وخطة المشروعات القومية بها طبقا للتوجيهات الرئاسية في ظل أعمال التطوير غير المسبوقة لرفع كفاءة المناطق التاريخية ومحيطها والتي تشهدها المنطقة حاليًا في معظم أحياءها.

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها