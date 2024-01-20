السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيقات تكشف سبب تفحم سيارة على الطريق الجديد بالمقطم

تفحم سيارة
تفحم سيارة

تستكمل نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم، التحقيق في واقعة إصابة 3 إثر انقلاب سيارة بمنطقة المقطم جنوب محافظة القاهرة، وتبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة الملاكي.

وكشف الفحص الفني أن السيارة انقلبت عقب اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة وبانقلابها حاول الذين بداخلها الخروج، وعقب تركهم للسيارة اشتعلت النيران في السيارة، وتم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف لعلاج إصاباتهم.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الجديد بدائرة المقطم.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على حريق السيارة مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

تبين انقلاب سيارة ملاكي نتج عنه اشتعال السيارة وإصابة 3 أشخاص، وتم السيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

نيابة المقطم والخليفة الجزئية واقعة إصابة 3 انقلاب سيارة المقطم محافظة القاهرة

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