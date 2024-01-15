بسبب السرعة الزائدة.. مصرع وإصابة 3 في حادث انقلاب دراجة بخارية بطنطا

لقي شاب مصرعه وأصيب اثنين آخرين على الطريق الزراعي بطنطا بالقرب من كارليتو فى حادث انقلاب دراجه بخارية.

تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ من الأهالي بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية أسفر عنه مصرع شاب وإصابة آخرين بالطريق الزراعى بطنطا بالقرب من كارلتو.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وتم الدفع بسيارتين من الإسعاف وتبين من التحريات الأولية، أن الشاب المتوفي يدعى "مصطفى طارق" في العقد الثاني من العمر ومقيم بأبو جمالة بمركز طنطا وتم نقل المتوفي غلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام تحت تصرف النيابة العامة والمصابين هما "إيهاب عبدالفتاح" في العقد الثاني من عمره و"يوسف شريف" في العقد الثاني من عمره، ومقيمين بذات دائرة مركز طنطا وتم نقلهما للمستشفى العام لتلاقي العلاج اللازم.

وحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.