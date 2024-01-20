السعيد تتلقى تقريرًا حول أنشطة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار خلال الربع الأخير من عام 2023

تلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول أنشطة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار التابع للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية للوزارة خلال الربع الأخير من عام 2023.

وأكدت د.هالة السعيد أنه إيمانًا بالدور المنشود لريادة الأعمال في تحقيق النمو الاقتصادي والعلاقة الوثيقة بينها وبين الابتكار، وإيمانًا برؤية أكثر تكاملًا لهذا الملف المهم، أنشأ المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، كمركز متخصص في دعم ملف ريادة الأعمال والابتكار على المستوى الوطني برؤية أكثر شمولًا وتكاملًا وارتكزت استرتيجية المركز على ثلاث وثائق محورية تتمثل في رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، برنامج الإصلاحات الهيكلية، وأجندة إفريقيا 2063.

من جانبها، أشارت د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أن رؤية المركز تتمثل في أن يصبح مركزا للتميز لأفضل الممارسات التكاملية في مجال ريادة الأعمال المستدامة وإدارة الابتكار، موضحة أن أنشطة المركز خلال الربع الأخير من عام 2023 بالأرقام، تتمثل في تفعيل عدد 2 برنامج منذ شهر يونيو، تنفيذ 10 أنشطة، تدريب إجمالي عدد 330 متدربا، تنفيذ 282 ساعة تدريبية، إلى جانب تلقي ما يقرب من 2.302 متقدم لبرامج المركز المختلفة، كما تم إنشاء قاعدة بيانات للشباب المستهدفين من برامج المركز التي يصل عددهم إلى ما يقرب من 50 ألف شاب وشابة من كل أنحاء الجمهورية.

وحول أهداف المركز، أشارت د.هبة ذكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والإبتكار إلى أنها تتمثل في نشر فكر وثقافة ريادة الأعمال، خاصة ما يتعلق بريادة الأعمال المستدامة، دعم الشركات الناشئة في مراحل تطورها المختلفة، إلى جانب متابعة وتقييم أنشطة ريادة الأعمال والابتكار المستدام على المستوى الوطني لتطوير مؤشر وطني لقياس ريادة الأعمال والابتكار والمساهمة في تحسين ترتيب مصر الدولي في هذا الشأن، علاوة على ضمان جودة المحتوى التعليمي لريادة الأعمال.

وأشار التقرير المقدم حول أنشطة المركز خلال الربع الأخير من عام 2023 إلى الفئات المستهدفة من أنشطة المركز والمتمثلة في الشباب المصري المهتم بريادة الأعمال، رواد الأعمال من أصحاب الأفكار المبتكرة. مقدمي خدمات دعم ريادة الأعمال، موضحا أن برامج المركز تتضمن برنامج التوعية ونشر أفكار ريادة الأعمال والابتكار، برنامج مختبر الابتكار المستدام، برنامج دعم صناع القرار، برنامج التقييم والاعتماد لأنشطة ريادة الأعمال، برنامج مرصد مصر لريادة الأعمال والابتكار المستدام.

واستعرض التقرير الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الربع الأخير من عام 2023 التي تتمثل في إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، الذي تم إطلاقه ليصبح المنصة الإلكترونية المتكاملة التي تخدم كل الفاعلين في بيئة ريادة الأعمال في مصر، كما تم تخصيص بوابة داخل المنصة لتتضمن محتوى تعليمي يخدم الشباب الراغبين في تعلم فكر ريادة الأعمال، وتحتوي على مجموعة متكاملة من المواد التعليمية، تتكون من 24 برنامجًا تدريبيًا مقدمًا باللغات العربية والإنجليزية ولغة الإشارة، وتم إضافة اللغة الفرنسية أيضا لتعظيم عدد المستفيدين وكذلك خدمة الشباب الأفريقي الناطق بالفرنسية، وللاطلاع على الموقع الإلكتروني للمركز يستخدم الرابط التالي: https://www.eeic.gov.eg

وأضاف التقرير أنه تحت مظلة برنامج التوعية وتعليم ريادة الأعمال والابتكار، عقد المركز الدورة الرابعة من ورشة عمل بعنوان “كيفية إنشاء وتطوير المواقع الإلكترونية والتسويق والتجارة الإلكترونية” بالتعاون مع شركة "جودادي" العالمية لتطوير المواقع الإلكترونية وقد سبق ذلك ثلاث دورات ليصل إجمالي عدد المتدربين في الأربع دورات إلى 86 من المهنيين والمؤسسين من المستوى المتوسط ​​على كيفية إنشاء وتطوير المواقع الإلكترونية وأسس بناء العلامات التجارية والتسويق والتجارة الإلكترونية، بإجمالي 48 ساعة تدريبية.

كما تضمنت أنشطة المركز عقد برنامج ما قبل الاحتضان في مجال الملابس الجاهزة المستدامة، واستمر البرنامج من 7 أغسطس حتى 10 أكتوبر، بإجمالي 96 ساعة تدريبية، واستقبل المركز 188 فكرة من الشباب الراغبين بالإلتحاق بالبرنامج، وتم اختيار 33 متدربا ومتدربة من الشباب المهتم بتطوير مشروعات ناشئة في مجال صناعة الملابس الجاهزة المستدامة، وقد هدف البرنامج طوال 14 جلسة تدريبية مساعدة المشاركين وتعزيز معارفهم فيما يتعلق بصناعة الملابس الجاهزة المستدامة، بدءًا من تكوين الفكرة الخاصة بهم ووصولا إلى بناء نموذج العمل المتكامل للمشاريع المقترحة، كما تم تخريج 16 مشروعًا متنوعًا في مجال الملابس الجاهزة المستدامة من البرنامج، وقدمت هذه المشروعات عروضها أمام لجنة التحكيم.

وأشار التقرير إلى برنامج الشباب صناع السياسات بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، حيث تم خلال يومي 17 و18 نوفمبر 2023، عقد الدورة الثانية للبرنامج لمساعدة المتدربين على فهم أساسيات إدارة المشروعات والتسعير وحسابات التكلفة، بإجمالي 15 ساعة تدريبية، وفي هذه المرحلة تم قبول 14 مشروعًا من إجمالي 37 مشروعًا في المرحلة الأولى، وذلك بمشاركة 30 متدربًا من خريجي مبادرة “كن سفيرًا”.

كما تم فتح باب المشاركة في الممارسة المحدودة الخاصة ببرنامجي ما قبل الاحتضان في مجال الأعمال الزراعية والتكنولوجيا الحيوية، والصناعات الرقمية، ويستهدف البرنامج دعم 30 من رواد الأعمال في كل مجال على حدة، الراغبين في استكشاف الصناعات المستهدفة وأن يكونوا جزءًا من هذه الصناعة في مصر، وقد تم تحميل كراسة الشروط الخاصة بالبرنامج على بوابة التعاقدات العامة، وسيتم تلقي العروض الفنية والمالية من الشركات المشاركة خلال أسبوعين من بدء الممارسة.