برلمانى: تنفيذ توصيات الحوار الوطنى يعزز الثقة المجتمعية

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الحكومة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني تأكيد على جدية الحوار الوطني للجمهورية الجديدة.

وأوضح عباس، في تصريحاتٍ صحفية له، أن جميع مخرجات الحوار الوطني التي تعكف الحكومة على تنفيذها حاليًا تمثل قضايا ملحة بالنسبة للمجتمع المصري على جميع المستويات سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

تعزيز الثقة المجتمعية

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تنفيذ توصيات الحوار الوطني يعزز الثقة المجتمعية، ويعطي انعكاسات على الواقع السياسي ويفتح باب الأمل لمعالجة القضايا الاقتصادية المتأزمة، لإعادة الاقتصاد الوطني لريادته مرة أخرى.

وأكد النائب زكي عباس أن تنفيذ هذه التوصيات سيكون له مردود إيجابي في وضع الحلول للأزمة للعديد من الملفات والقضايا التي تناولها الحوار.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الحوار الوطني نجح في وجود حالة للنقاش والتحاور في كل القضايا التي تشغل المصريين، خاصة في ظل إتاحة الفرصة أمام الجميع من أجل طرح وجهات النظر والحلول.