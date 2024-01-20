السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: تنفيذ توصيات الحوار الوطنى يعزز الثقة المجتمعية

النائب زكي عباس
النائب زكي عباس

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الحكومة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني تأكيد على جدية الحوار الوطني للجمهورية الجديدة.

وأوضح عباس، في تصريحاتٍ صحفية له، أن جميع مخرجات الحوار الوطني التي تعكف الحكومة على تنفيذها حاليًا تمثل قضايا ملحة بالنسبة للمجتمع المصري على جميع المستويات سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

تعزيز الثقة المجتمعية

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تنفيذ توصيات الحوار الوطني يعزز الثقة المجتمعية، ويعطي انعكاسات على الواقع السياسي ويفتح باب الأمل لمعالجة القضايا الاقتصادية المتأزمة، لإعادة الاقتصاد الوطني لريادته مرة أخرى.

وأكد النائب زكي عباس أن تنفيذ هذه التوصيات سيكون له مردود إيجابي في وضع الحلول للأزمة للعديد من الملفات والقضايا التي تناولها الحوار.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الحوار الوطني نجح في وجود حالة للنقاش والتحاور في كل القضايا التي تشغل المصريين، خاصة في ظل إتاحة الفرصة أمام الجميع من أجل طرح وجهات النظر والحلول.

مجلس النواب الحوار الوطنى مخرجات الحوار الواقع السياسي الاقتصاد الوطني توصيات الحوار

مواد متعلقة

برلمانى: طرح وثيقة أبرز توجهات الاقتصاد بالحوار الوطنى يعزز المشاركة المجتمعية

"الجيل" يرحب بإعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى

برلماني: وجود خطة تنفيذية لتوصيات الحوار الوطني يمنح المرحلة الثانية مزيدا من الجدية والفاعلية

برلمانى: مصر تمثل "خط الدفاع الأول" عن القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

بقيادة مصر.. تفاصيل المبادرة العربية لمستقبل غزة وإعادة إعمارها

غرامة وغلق.. أحكام جديدة في قضية وفاة "الطفل أيوب" بالإسكندرية

النهاردة كام طوبة 2024 في مصر| ورقة نتيجة اليوم

القاهرة الإخبارية: استشهاد 4 أشخاص فى استهداف إسرائيل مبنى سكنيًا بدمشق

اتحاد الكرة يعلن مدة غياب محمد صلاح عن منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب

محاكمة على طريقة «أيخمان»