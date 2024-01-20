السبت 20 يناير 2024
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سياسي

"مصر أكتوبر": تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني دفعة إيجابية للقوى السياسية

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب "مصر أكتوبر"، بإعلان الحكومة عن وجود خطة تنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وترجمتها إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، مشيرة إلى أهمية الحوار الوطني في استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين كل فصائل المجتمع المصري لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة.

وأكدت "مديح" في بيانٍ لها اليوم، أن حرص الحكومة على تنفيذ مخرجات الحوار، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي الحوار الوطني وتوصياته اهتمامًا خاصًا، منوهة بأن الرئيس شدد في مناسبات عدة على تنفيذ كل ما يخرج عن الحوار من توصيات أو مقترحات.

وأضافت رئيس حزب "مصر أكتوبر"، إن وجود خطة تنفيذية تشتمل على الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمني المقترح للتنفيذ، ومؤشرات مُتابعة الأداء الخاصة بالتنفيذ، وإعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات، يؤكد جدية الدولة والحكومة في التعامل مع الحوار الوطني ويقطع الطريق على المشككين في جديته.

وقالت إن سعي الحكومة وجديتها في تنفيذ المرحلة الأولى من الحوار الوطني، يعطي مؤشر إيجابي ودفعة إيجابية  للقوى السياسية والأطراف المشاركة في الجوار، لاستكمال المرحلة الثانية من الحوار والتي تأتي فى توقيت بالغ الأهمية، بالنسبة لمصر والأحداث العالمية المحيطة بنا.

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