بدء محاكمة المتهمين بقتل مسن لسرقته في روض الفرج اليوم

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت 20 يناير، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل مسن بروض الفرج.

محاكمة المتهمين بقتل مسن لسرقته بروض الفرج

البداية استمعت جهات التحقيق إلى أقوال شقيق المجني عليه، والذي أكد أن شقيقه يعمل موظفا في شركة مصر للطيران، وخرج على المعاش منذ سنة، ولم يعمل في وظيفة أخرى، وفضل العيش على الأموال التي يحصل عليها من المعاش، والبقاء داخل شقته في منطقة روض الفرج، موضحا أن شقيقه لم يكرمه الله تعالى بالأطفال والذرية.

وكشفت تحقيقات النيابة، من معاينة جثة المجني عليه، أنه مقيد الأيدي، وتبين وجود حبل حول رقبته، كما تبين سرقة الأموال الموجودة في الشقة، وكذلك سرقة هاتفه المحمول، فأمرت بالتصريح بالدفن عقب إيداع التقرير الطبي، وتفريغ كاميرات المراقبة بالمكان.