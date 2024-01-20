بينها الإفراج عن الرهائن الأمريكيين بطهران.. حدث فى مثل هذا اليوم

الإفراج عن الرهائن الأمريكيين بطهران، أبرز أحداث أجندة حدث في مثل هذا اليوم، والتي يقدمها “الدستور” وتضم أبرز الأحداث المحلية والقومية والعالمية، وأبرز مواليد ووفيات حدث في مثل هذا اليوم.

أبرز الأحداث المحلية في مثل هذا اليوم

من أبرز الأحداث المصرية ويتزامن تاريخها مع ذاكرة حدث في مثل هذا اليوم، زواج الملك فاروق من صافيناز ذوالفقار التي عرفت باسم الملكة فريدة.

وحدث في مثل هذا اليوم إفراج إيران عن الرهائن الأمريكيين الذين كانوا قد احتجزوا من قبل طلاب إيرانيين داخل السفارة الأمريكية في العاصمة الإيرانية طهران لمدة 444 يوما، بعد أن اقتحم هؤلاء الطلاب السفارة الأمريكية في طهران عام 1979 دعما للثورة الإسلامية الإيرانية.

- إعادة تنصيب الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت لفترة رئاسية رابعة

- قوات الطيران الملكية البريطانية تلقي 2300 طن من القنابل علي العاصمة الألمانية برلين خلال معارك الحرب العالمية الثانية.

ويتزامن تاريخ حدث في مثل هذا اليوم، بتولي كل من الرؤساء الأمريكية أيزنهاور، كينيدي، نيكسون، جيمي كارتر ــ وكل من جورج بوش الأب والابن ــ بيل كلينتون وباراك أوباما.

وحدث في مثل هذا اليوم، من العام 1993 تشكيل حركة متطرفة في إسرائيل والولايات المتحدة مهمتها إعادة بناء جبل الهيكل في موقع المسجد الأقصى تحت اسم كيرن هارهبيت.

وفي العام 1996 تم انتخاب الرئيس الفلسطيني الأسبق ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، رئيسا للسلطة الفلسطينية.

وفي العام 2015 أعلن علماء من معهد كاليفورنيا للتقنية عن اكتشاف دليل علي وجود كوكب تاسع افتراضي ضمن المجموعة الشمسيَة تبلغ كتلته حوالي عشرة أمثال كتلة الأرض.

أبرز مواليد حدث في مثل هذا اليوم

ومن أبرز الشخصيات السياسية والفكرية والفنية ولدت في مثل هذا اليوم كل من: الزعيم المصري محمد فريد ــ الكاتب الدنماركي والحاصل علي جائزة نوبل في الآداب عام يوهانس فلهلم ينسن ــ الشاعر المصري أحمد محرم ــ السياسي المغربي علال الفاسي ــ مفيدة عبدالرحمن أول محامية في مصر والعالم العربي تمارس المحاماة ــ المقرئ محمد صديق المنشاوي- الفنان التشكيلي السوري لؤي الكيالي ــ الفنانة المصرية ليلي عزالعرب ــ الفنان المصري محمود عبدالغفار ــ عبدالله النسور، سياسي أردني.

أبرز وفيات حدث في مثل هذا اليوم

وحدث في مثل هذا اليوم، رحيل كل من: مؤسس المذهب الشافعي، الإمام الشافعي ــ الملك البريطاني جورج الخامس ــ السياسي الأفغاني عبدالغفار خان ــ الكاتب الصحفي جلال الدين الحمامصي ــ الفنانة المطربة سعاد مكاوي ــ المؤرخ العراقي حسين علي محفوظ ــ الممثلة الإنجليزية أودري هيبورون، والشاعر الأمريكي رينولدز برايس.