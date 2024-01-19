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تحقيقات ومتابعات

سعر عيار 24 اليوم في ختام التعاملات المسائية اليوم الجمعة 19-1-2024

الذهب
الذهب

انخفاض في أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية وعيار 24 يسجل 4000 جنيه

سعر عيار 24 اليوم في ختام التعاملات المسائية اليوم الجمعة

شهدت أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية اليوم الجمعة انخفاض في أسعارها نتيجة تراجع البورصات العالمية.

وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

وقال هاني ميلاد عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات سجلت انخفاض وخاصة عيار 24 الذي انخفض بقيمة 171 جنيه ليسجل سعر 4000 جنيه.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية في مصر وعيار 21 يكسر حاجز 3500 جنيه

سعر الذهب عيار 21

وأوضح  عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن سعر عيار 21 سجل نحو 3500 جنيه وسجل عيار 18 نحو 3000 جنيه

سعر الجنيه الذهب

فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28 الف جنيه وفق اخر تحديث أصدرته شعبة الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية وبغلق البورصة.

ارتباك في أسعار الذهب 

وتشهد أسعار الذهب اليوم حالة من الارتباك الملحوظ بين الارتفاع والانخفاض نتيجه توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية والتوترات العالمية.

كما تجاهل سعر الذهب أيضًا حقيقة ارتفاع الطلب على الشهادات البنكية الجديدة (27% و23.5%)، فقد تمكن البنك الأهلي وبنك مصر من جمع 380 مليار جنيه من بيع الشهادتين، خلال أسبوعين من طرحها للشهادات. 

عند مقارنة حصيلة بيع شهادات الـ 27% بحصيلة بيع شهادة الـ 25% خلال أول أسبوعين من طرحها في يناير 2023، نجد أن شهادات الـ 25% حققت 304 مليار جنيه فقط، مما يدل على ارتفاع الطلب على شهادات الـ27%.

وفكرة استمرار ارتفاع سعر الذهب بالرغم من ارتفاع الطلب على الشهادات الجديدة يدل على استمرار الطلب على الذهب بسبب العوامل الأخرى المتمثلة في المخاوف من الأوضاع الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية الحالية وتأثيرها السلبي على أداء الاقتصاد.

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