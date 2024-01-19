الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هشام يسري يكشف كيفية استقطاب استثمارات جديدة بإفريقيا لمصر

هشام يسري الامين
هشام يسري الامين العام لاتحاد المقاولين

قال هشام يسري الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن هناك عدة قطاعات يمكن استخدامها لاستقطاب استثمارات من إفريقيا لمصر حيث يعد أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار قطاع الطاقة المتجددة واحدًا من أهم القطاعات الواعدة لدول القارة السمراء، كما  تتوفر في مصر موارد ضخمة من الطاقة الشمسية والرياح والماء، وهناك فرص كبيرة للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة مثل المزارع الشمسية والمحطات الرياحية. 

https://www.dostor.org/4447506

وأوضح هشام يسري في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن تتميز مصر بقدرتها وتميزها في قطاع التشييد والبناء والصناعات التحويلية فبالتالي من السهل استقطاب استثمارات إفريقية لمصر في تصنيع المنتجات النسيجية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية، والصناعات المعدنية. يمكن لمصر استغلال خبرتها في هذه الصناعات للاستثمار لدول القارة السمراء، فبالتالي تساهم القطاعات في حذب العملات الأجنبية او بعملية التبادل العملات المحلية. 

إقامة شراكات استراتيجية 

وأفاد الأمين الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أنه يمكن  الاستثمار في الشركات الناشئة التكنولوجية وتقديم الدعم للابتكار وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بالإضافة إلى ذلك الاستثمار في قطاع الزراعة والمنتجات الزراعية والمواد الغذائية حيث تمتلك الدولة المصرية مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة وموارد مائية غنية يمكنهم  الاستثمار في مجالات مثل التكنولوجيا الزراعية المتقدمة، والري الذكي، وتطوير سلاسل القيمة الزراعية وتصنيع المنتجات الغذائية

وأشار إلى أن هناك العديدة من فرض الاستثمار الواعدة بين مصر ودول القارة السمراء مع جنوب إفريقيا وكينيا ونيروبي ونيجيريا ورواندا والمغرب وغير ها من الدول المهمة حيث تعبر مصر بوابة هامة للوصول لعديد من الدول من خلال ضخ استثمارات في مصر وقنا السويس. 

وأردف أن عملية جذب الاستثمارات يجب على الشركات القطاع الخاص والحكومي والهيئات التجارية المعنية  ان تقوم بعملية تسويق لمصر كوجهة استثمارية جاذبة للشركات والمستثمرين الأفارقة، يجب التركيز على الفوائد والمزايا التنافسية التي تقدمها مصر، مثل التشريعات المرنة، والبنية التحتية المتقدمة، والسوق المحلية الكبيرة، فضلا عن أهمية المشاركة في المعارض والمؤتمرات الاستثمارية في إفريقيا لتسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في البلاد وتوسيع شبكة العلاقات مع المستثمرين والشركات الأفارقة.

ونوه بأهمية تكوين شراكات استراتيجية مع دول إفريقية أخرى لجذب الاستثمارات، يمكن أن تشمل هذه الشراكات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي وتبادل التكنولوجيا والمعرفة.

هشام يسري استقطاب استثمارات أفريقيا لمصر القطاعات الجاذبة

مواد متعلقة

قطاع التشييد: منصة عقود الهندسة والمشتريات والبناء خطوة جادة لتحقيق التكامل الاقتصادي

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

هنا أبومروات.. «الدستور» تنفرد بزيارة منجم الذهب المُكتشف حديثًا فى الصحراء الشرقية

بعد فوز الرأس الأخضر على موزمبيق.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى ثُمن النهائى

لسه الأمانى ممكنة.. فيتوريا يعالج الأخطاء قبل موقعة كاب فيردى الحاسمة لتخطى دور المجموعات

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

بلاغ للنائب العام يتهم أحمد دومة بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب

محاكمة على طريقة «أيخمان»

جرائم الاحتلال تطارد رئيس إسرائيل فى دافوس.. شكاوى جنائية سرية