هشام يسري يكشف كيفية استقطاب استثمارات جديدة بإفريقيا لمصر

قال هشام يسري الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن هناك عدة قطاعات يمكن استخدامها لاستقطاب استثمارات من إفريقيا لمصر حيث يعد أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار قطاع الطاقة المتجددة واحدًا من أهم القطاعات الواعدة لدول القارة السمراء، كما تتوفر في مصر موارد ضخمة من الطاقة الشمسية والرياح والماء، وهناك فرص كبيرة للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة مثل المزارع الشمسية والمحطات الرياحية.

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وأوضح هشام يسري في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن تتميز مصر بقدرتها وتميزها في قطاع التشييد والبناء والصناعات التحويلية فبالتالي من السهل استقطاب استثمارات إفريقية لمصر في تصنيع المنتجات النسيجية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية، والصناعات المعدنية. يمكن لمصر استغلال خبرتها في هذه الصناعات للاستثمار لدول القارة السمراء، فبالتالي تساهم القطاعات في حذب العملات الأجنبية او بعملية التبادل العملات المحلية.

إقامة شراكات استراتيجية

وأفاد الأمين الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أنه يمكن الاستثمار في الشركات الناشئة التكنولوجية وتقديم الدعم للابتكار وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بالإضافة إلى ذلك الاستثمار في قطاع الزراعة والمنتجات الزراعية والمواد الغذائية حيث تمتلك الدولة المصرية مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة وموارد مائية غنية يمكنهم الاستثمار في مجالات مثل التكنولوجيا الزراعية المتقدمة، والري الذكي، وتطوير سلاسل القيمة الزراعية وتصنيع المنتجات الغذائية

وأشار إلى أن هناك العديدة من فرض الاستثمار الواعدة بين مصر ودول القارة السمراء مع جنوب إفريقيا وكينيا ونيروبي ونيجيريا ورواندا والمغرب وغير ها من الدول المهمة حيث تعبر مصر بوابة هامة للوصول لعديد من الدول من خلال ضخ استثمارات في مصر وقنا السويس.

وأردف أن عملية جذب الاستثمارات يجب على الشركات القطاع الخاص والحكومي والهيئات التجارية المعنية ان تقوم بعملية تسويق لمصر كوجهة استثمارية جاذبة للشركات والمستثمرين الأفارقة، يجب التركيز على الفوائد والمزايا التنافسية التي تقدمها مصر، مثل التشريعات المرنة، والبنية التحتية المتقدمة، والسوق المحلية الكبيرة، فضلا عن أهمية المشاركة في المعارض والمؤتمرات الاستثمارية في إفريقيا لتسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في البلاد وتوسيع شبكة العلاقات مع المستثمرين والشركات الأفارقة.

ونوه بأهمية تكوين شراكات استراتيجية مع دول إفريقية أخرى لجذب الاستثمارات، يمكن أن تشمل هذه الشراكات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي وتبادل التكنولوجيا والمعرفة.