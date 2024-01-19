الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الجزائر يفوز على ليبيا ويلحق بركب المتأهلين لربع نهائى إفريقيا لكرة اليد

أمم إفريقيا لليد
أمم إفريقيا لليد

حقق منتخب الجزائر فوزا كبيرا على شقيقه الليبي بنتيجة 34/18 ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة  كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد.

وتستضيف القاهرة النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الأمم الإفريقية، لرجال كرة اليد، بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي، في الفترة من السابع عشر للسابع والعشرين من يناير الجاري.

ولعبت المباراة في صالة 2 في نفس توقيت مباراة مصر والكونغو.

أنهى الجزائر شوط اللقاء الأول بالتقدم 18/10 وسط تفوق كبير لمحاربي الصحراء.

واستمر التفوق الجزائري خلال الشوط الثاني لتنهي الجزائر المواجهة بالفوز 34/18.

وفاز لاعب الجزائر رضوان ساكر بجائزة رجل المباراة بعد أدائه المميز طوال اللقاء.

ورفع الجزائر رصيده لأربع نقاط يتصدر بها المجموعة انتظارا لمباراة المغرب والجابون الجارية حاليا كما ضمن بذلك التأهل لربع النهائي.

كان الجزائر قد فاز على الجابون في مباراة الجولة الأولى 31/27 فيما خسر ليبيا أمام المغرب بنتيجة 25/30 لتبقى بلا نقاط بعد لعب مباراتين.

ومن المقرر أن يلتقي الجزائر بالمغرب في ديربي مغاربي مثير ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من دور المجموعات مساء الأحد المقبل، فيما يلعب ليبيا مع الجابون.

تشهد البطولة مشاركة 16 منتخبًا، تضم 5 منتخبات عربية، وهي:

منتخب مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا  والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأوليمبية في باريس 2024 صيف العام الجاري.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا لليد 2024 إلى أربع مجموعات بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة.

يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة إلى ربع النهائي، وبداية من هذا الدور تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

المجموعة الأولى: كاب فيردى - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا.

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل.

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا.

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا.

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