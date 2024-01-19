133 توصية على 3 محاور.. المؤتمر: الدولة جادة فى تنفيذ توصيات الحوار الوطنى

أشاد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، بإعلان الحكومة خطة تنفيذ المرحلة الأولى من توصيات الحوار الوطني المنتهية أعمالها في أغسطس 2023.

وأكد “مرشد” في تصريحات له، أن هذا الإعلان هو إشارة واضحة إلى جدية الحوار الوطني وأهميته في رسم الخطة لمستقبل مصر وبناء الجمهورية الجديدة والأخذ بالتوصيات النهائية للحوار الوطني في مرحلته الأولى وهى 133 توصية خرجت بعد جلسات نقاش عامه وجلسات تخصصيه وموزعه على 3 محاور اجتماعية وسياسية واقتصادية.

وتابع: "تم الأخذ بكل توصية على حدة ودراسة مدى تنفيذها وكيفية تنفيذها ووضع كل المخرجات في خطة تنفيذيه تشتمل الإجراءات التنفيذية المقترحة وتوزيعها على جهات معنية بالتنفيذ وتحديد المدى الزمنى للتنفيذ وإعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات".

وأشار إلى أن كل هذه الإجراءات تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ توصيات الحوار الوطني، بالإضافة إلى التأكيد على قيمة الحوار الذى دعت إليه القيادة السياسية في هذا التوقيت الهام وأهمية المرحلة التالية من الحوار الوطني التي دعا إلى استئنافها الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه بمناسبة نجاحه في الانتخابات الرئاسية 2024.