مجموعة مصر.. الرأس الأخضر يتقدم على موزمبيق بهدف نظيف فى الشوط الأول

أنهى منتخب الرأس الأخضر، الشوط الأول من مباراته أمام موزمبيق، متقدما بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب (فيليكس هوفويه بواني) في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وسجل تياجو كوريا، الملقب بـ «بيبي»، هدف التقدم للرأس الأخضر، في الدقيقة 32.

وسيطر منتخب الرأس الأخضر، على أغلب مجريات اللعب خلال الشوط الأول، وأهدر بعض الفرص السانحة للتسجيل.

وفي حال فوز منتخب الرأس الأخضر، سيرفع رصيده إلى 6 نقاط، ليضمن رسميا تأهله إلى الدور ثمن النهائي، متصدرا لمجموعته، بصرف النظر عن نتيجة مباراته المقبلة أمام مصر.

مجريات الشوط الأول

الدقيقة الثالثة.. هجمة لمنتخب الرأس الأخضر، عبر تياجو كوريا، بعد هفوة من أحد مدافعي موزمبيق لكن فشل في استغلالها.

الدقيقة الرابعة.. تصويبة من دوراتي لاعب الرأس الأخضر، لكن تصدي وإبعاد من حارس موزمبيق.

الدقيقة الخامسة عشرة.. عرضية من منتخب الرأس الأخضر، من جانب جواو باولو، إلى ديروي دوراتي، الذي يسددها برأسه، لكن كرته مرت بجوار القائم.

الدقيقة العشرون.. توقف المباراة، بعد سقوط حارس الرأس الأخضر، نتيجة اصطدامه مع زميله جوفان كابريل في كرة مشتركة.

الدقيقة الرابعة والعشرون.. تصويبة قوية من تياجو كوريا «بيبي» لاعب الرأس الأخضر، لكن الكرة مرت أعلي العارضة بقليل.

الدقيقة السابعة والعشرون.. تصويبة من جوفان كابريل، لكنها وصلت ضعيفة للحارس الموزمبيقي.

الدقيقة الثانية والثلاثون.. ضربة حرة مباشرة لمنتخب الرأس الأخضر، نفذها تياجو كوريا ليسدد كرة قوية فشل الحارس الموزمبيقي في التعامل معها لتسكن الشباك.

الدقيقة الأربعون.. منتخب موزمبيق يحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 40 بعد تعرض جيني كاتامو للعرقلة داخل منطقة الجزاء

الدقيقة الثانية والأربعون.. الحكم المغربي سمير قزار يلغي قراره باحتساب ركلة جزاء لموزمبيق بعد العودة لتقنية الفيديو.