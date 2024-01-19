الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مجموعة مصر.. الرأس الأخضر يتقدم على موزمبيق بهدف نظيف فى الشوط الأول

الرأس الأخضر وموزمبيق
الرأس الأخضر وموزمبيق

أنهى منتخب الرأس الأخضر، الشوط الأول من مباراته أمام موزمبيق، متقدما بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب (فيليكس هوفويه بواني) في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وسجل تياجو كوريا، الملقب بـ «بيبي»، هدف التقدم للرأس الأخضر، في الدقيقة 32.

وسيطر منتخب الرأس الأخضر، على أغلب مجريات اللعب خلال الشوط الأول، وأهدر بعض الفرص السانحة للتسجيل.

وفي حال فوز منتخب الرأس الأخضر، سيرفع رصيده إلى 6 نقاط، ليضمن رسميا تأهله إلى الدور ثمن النهائي، متصدرا لمجموعته، بصرف النظر عن نتيجة مباراته المقبلة أمام مصر.

مجريات الشوط الأول

الدقيقة الثالثة.. هجمة لمنتخب الرأس الأخضر، عبر تياجو كوريا، بعد هفوة من أحد مدافعي موزمبيق لكن فشل في استغلالها.

الدقيقة الرابعة.. تصويبة من دوراتي لاعب الرأس الأخضر، لكن تصدي وإبعاد من حارس موزمبيق.

الدقيقة الخامسة عشرة.. عرضية من منتخب الرأس الأخضر، من جانب جواو باولو، إلى ديروي دوراتي، الذي يسددها برأسه، لكن كرته مرت بجوار القائم.

الدقيقة العشرون.. توقف المباراة، بعد سقوط حارس الرأس الأخضر، نتيجة اصطدامه مع زميله جوفان كابريل في كرة مشتركة.

الدقيقة الرابعة والعشرون.. تصويبة قوية من تياجو كوريا «بيبي» لاعب الرأس الأخضر، لكن الكرة مرت أعلي العارضة بقليل.

الدقيقة السابعة والعشرون.. تصويبة من جوفان كابريل، لكنها وصلت ضعيفة للحارس الموزمبيقي.

الدقيقة الثانية والثلاثون.. ضربة حرة مباشرة لمنتخب الرأس الأخضر، نفذها تياجو كوريا ليسدد كرة قوية فشل الحارس الموزمبيقي في التعامل معها لتسكن الشباك.

الدقيقة الأربعون.. منتخب موزمبيق يحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 40 بعد تعرض جيني كاتامو للعرقلة داخل منطقة الجزاء

الدقيقة الثانية والأربعون.. الحكم المغربي سمير قزار يلغي قراره باحتساب ركلة جزاء لموزمبيق بعد العودة لتقنية الفيديو.

منتخب الرأس الأخضر الرأس الأخضر موزمبيق كأس الأمم الإفريقية 2023 بيبى تياجو كوريا مصر

مواد متعلقة

موعد مباريات كأس أمم إفريقيا "كان 2024" غدا السبت

الرأس الأخضر وموزمبيق يعلنان تشكيلهما لمباراتهما فى كأس أمم إفريقيا 2023

الأكثر قراءة

الرأس الأخضر أول المتأهلين لدور الستة عشر فى كأس أمم إفريقيا

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

بلاغ للنائب العام يتهم أحمد دومة بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة

تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 يناير 2024 بالجنيه والدولار

سعر الذهب اليوم بالمصنعية في مصر وعيار 21 يكسر حاجز 3500 جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس