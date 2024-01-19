السيتى مهدد بالتجريد من ألقابه والهبوط إلى "تشامبيونشيب"

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن أزمة وشيكة قد تلحق بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الموسم الحالي.

وذكر موقع (TalkSport) الإنجليزي، أن مانشستر سيتي قد يهبط من الدوري الإنجليزي الممتاز، حال ثبوت إدانته بالإخلال بقاعدة اللعب المالي النظيف.

ونقل الموقع الإنجليزي، عن المستشار المالي السابق لمانشستر سيتي ستيفان بورسون، تحديثه عن القضية الوشيكة المحيطة بحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمكن أن يجد «السيتي» نفسه في موقف صعب للغاية بعد اتهامه بخرق 115 قاعدة من قواعد اللعب المالي النظيف على مدار ثماني سنوات.

وقد تزامن ذلك مع ازدهار النادي ليصبح القوة المهيمنة في كرة القدم الإنجليزية من موسم 2010/11 إلى 2017/18.

وأشار الموقع، إلى احتمالية تجريد مانشستر سيتي من ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال هذه الفترة، بعد أن فاز بالدوري في 2012 و2014 و2018.

وهناك أيضًا إمكانية الهبوط، على الرغم من أن بورسون لا يتوقع حدوث مثل هذا الوضع.

وفي حديثه إلى (TalkSport)، قال المستشار المالي السابق لمانشستر سيتي: "المقياس على مستوى مختلف تمامًا عن موقف إيفرتون ونوتنجهام فورست".

وأضاف "لا يمكن أن يكون هناك شك في أنه إذا ثبتت هذه الاتهامات، فإن هذا سينتهي بالهبوط على الأقل. هناك اقتراح بوجود مؤامرة على مدى فترة عشر سنوات.

وتابع: "إذا ثبت ذلك، فهذا أمر خطير للغاية. لن يجادل أحد في ذلك. سيقول سيتي، أعدك، أن هذا ادعاء ذو طبيعة خطيرة للغاية".

وواصل بورسون حديثه: "يبدو لي أنه من غير المرجح أن يكون السلوك المزعوم قد حدث على مدى عشر سنوات مع هذا النوع من الأفراد المشاركين في النادي وفي الشركات المعنية.

واستطرد: “ستكون دعوة كبيرة جدًا لأي محكمة أو هيئة قضائية للإشارة إلى أن هذا العدد من الأشخاص كانوا غير أمناء وحنثوا باليمين”.

وأكد بورسون: "ستكون هذه دعوة ضخمة، بشكل فعال، لبعض أعضاء مجلس الإدارة وربما المدير المالي السابق لنادي كرة قدم، ليس فقط ضد مانشستر سيتي، ولكن ضد العديد من المديرين التنفيذيين، وضد أفراد طرف ثالث، وبالطبع ضد كبار المسؤولين المحتملين"

كانت هناك دعوات لرئيس الدوري الإنجليزي الممتاز، ريتشارد ماسترز، مطالبة إياه بان يكون أكثر شفافية بشأن ما يحدث مع السيتي خلف الكواليس، خاصة بعد تقديم الاتهامات ضد إيفرتون ونوتنجهام فورست هذا الموسم، مع خصم عشر نقاط من فريق التوفي.

تم اتهام السيتي بانتهاك 115 قاعدة من قواعد اللعب المالي النظيف منذ ما يقرب من عام ولم يتعرض لأي عقوبة حتى الآن أثناء فوزه بالثلاثية الموسم الماضي.

وفي حديثه عن ماسترز، أضاف بورسون: "هناك بنود سرية صارمة ضمن قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا أفترض أن هذا ما كان يدور في ذهنه عندما قال إنه لا يستطيع التعليق عندما يكون الأمر كذلك".

وأضاف: "ولكن هناك موقف مثير للسخرية لدينا الآن حيث لدينا هذا الوضع المستمر، وفي وقت ما في يوم ما لا أحد يعرف بالضبط متى، سيتم إصدار إعلان، مرة أخرى، لا نعرف ما إذا كان سيتم سواء كان ذلك في الصباح أو بعد الظهر، فإن ذلك سيغير كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز تمامًا".