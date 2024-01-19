الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب الاتحاد: تنفيذ توصيات الحوار الوطني يعزز الثقة المجتمعية به

المستشار رضا صقر
المستشار رضا صقر

ثمن المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، حرص الحكومة ممثلة في رئيسها في متابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تعزز من فاعلية مخرجات الحوار الذي يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد على تطبيق جميع مخرجاته في ضوء صلاحياته الدستورية.

مخرجات الحوار الوطني التي تعكف الحكومة على تنفيذها تمثل قضايا ملحة بالنسبة للمجتمع

وقال "صقر" في تصريحات صحفية اليوم، إن جميع مخرجات الحوار الوطني والتي تعكف الحكومة على تنفيذها حاليا، تمثل قضايا ملحة بالنسبة للمجتمع المصري، على جميع المستويات سياسا واقتصاديا واجتماعيا، مشددا على أن تتضافر جهود الأجهزة الحكومية للعمل على ترجمة تلك المخرجات وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 تنفيذ توصيات الحوار الوطني يعزز الثقة المجتمعية فيه

وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن تنفيذ توصيات الحوار الوطني يعزز الثقة المجتمعية فيه، ويعطي انعكاسات على الواقع السياسي ويفتح باب الأمل لمعالجة القضايا الاقتصادية المتأزمة، لنذهب بالاقتصاد الوطني إلى المكانة التي يستحقها.

وشدد رضا صقر على ضرورة أن تكون تلك الخطوة الخاصة بتنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، حلقة وصلة لمستقبل أكثر انفتاحًا في مناقشات القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالحوار الوطني.

المستشار رضا صقر حزب الاتحاد توصيات الحوار الوطني مخرجات الحوار الرئيس عبد الفتاح السيسي

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