هل توصيات الحوار الوطنى لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد ملزمة؟.. "الحمصانى" يوضح

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن التوصيات الخاصة بجلسات الحوار الوطني حول وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، ستكون ملزمة لمجلس الوزراء، حال التوافق عليها مجتمعيًا وعلى مستوى القطاع الخاص والباحثين وأعضاء البرلمان.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحكومة سوف تسعى لتطبيق الرؤى والمقترحات والمخرجات كافة، مؤكدًا أن الحوار بالوثيقة سيكون هناك إشراك خبراء من القطاع الخاص وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ.

3 محاور تهتم بها الوثيقة

وتابع، أن الأولوية ستتناولها الوثيقة وتلخصها في 3 محاور وهي: السياسة المالية وسبل خفض نسب الدين الإجمالي، السياسة النقدية، السيطرة على معدلات التضخم وخفضه بحلول 2025 إلى ما دون 10%، والإصلاحات الهيكلية، من خلال تنفيذ وثيقة ملكية الدولة ودعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في إجمالي استثمارات الدولة لـ65%.

وعن وقت الحوار الوطني للوثيقة، قال إن إنهاء جلسات الحوار سيستغرق ربما أسابيع قليلة؛ لإتاحة الفرص كافية لكل الأطراف لإبداء ملاحظاتها على كل المحاور التي تضمنها الوثيقة.