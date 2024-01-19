مجموعة مصر.. الرأس الأخضر يلتقى موزمبيق لحسم التأهل بأمم إفريقيا

يلتقي منتخبا الرأس الأخضر وموزمبيق، في الرابعة عصر اليوم الجمعة، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (فيليكس هوفويه بوانيه)، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار.

ويخوض كلا المنتخبين المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد المستوى الرائع الذي ظهرا به خلال الجولة الافتتاحية للمجموعة، لتنتعش آمالهما في بلوغ الأدوار الإقصائية للبطولة.

وتأتي مباراة اليوم بين الرأس الأخضر وموزمبيق، بعد نتيجة التعادل بهدفين لمثلهما، التي انتهت عليها مواجهة مصر وغانا، والتي أقيمت مساء أمس الخميس، في افتتاحية المجموعة الثانية.

ويتصدر منتخب الرأس الأخضر، المجموعة برصيد 3 نقاط، يليه منتخب مصر، في المركز الثاني، برصيد نقطتين. ويأتي موزمبيق، في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف، عن غانا، صاحبة المركز الرابع، بنفس الرصيد.

وكان منتخب الرأس الأخضر، قد تغلب على نظيره الغاني، بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة الأولى للمجموعة.

وثأر منتخب الرأس الأخضر، من خسارته أمام منتخب النجوم السوداء بهدفين نظيفين، بدور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية 2013 التي أقيمت بجنوب إفريقيا.

وكان المنتخب الموزمبيقي قريبا للغاية من تحقيق الانتصار الأول في تاريخه بكأس الأمم الإفريقية، بعدما قلب تأخره بهدف نظيف، أمام مصر، في وقت مبكر من عمر اللقاء، إلى تقدم بهدفين مقابل هدف، غير أن ركلة جزاء حصل عليها المصريون منحتهم هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وربما يحجز منتخب الرأس الأخضر صعوده لدور الـ16 رسميا عن طريق التواجد في مركز الصدارة أو الوصافة، حال فوزه على موزمبيق اليوم، دون انتظار نتيجة مباراته مع مصر في الجولة الأخيرة بالمجموعة يوم الإثنين المقبل.

في المقابل، يدرك لاعبو منتخب موزمبيق أن الحصول على النقاط الثلاث، سيجعلهم قريبين للغاية من الصعود للمرة الأولى في تاريخ الفريق، الذي يشارك للمرة الخامسة بأمم إفريقيا، حتى لو عن طريق التواجد ضمن أفضل ثوالث.

تاريخ مواجهات الرأس الأخضر وموزمبيق

وبينما تعتبر هذه هي المباراة الأولى بين المنتخبين في أمم إفريقيا، فإنها ستكون المواجهة الرسمية الخامسة بينهما، حيث سبق أن التقيا في تصفيات البطولة لنسختي 2015 و2021، وحقق منتخب الرأس الأخضر انتصارين في اللقاءات الأربعة السابقة، مقابل فوز وحيد لمنتخب موزمبيق، وفرض التعادل نفسه على لقاء واحد.