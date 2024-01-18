خبير سياسات دولية: لا تصعيد بين إيران وباكستان

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن الخارجية الأمريكية تزج ببعض الجماعات المسلحة لتحقيق مصالحها، وهو جزء من السياسات الدولية للخارجية الأمريكية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، أمريكا لاترغب محاصرة إيران بشكل يستفزها، فالتعامل مع إيران يكون بحساب، لافتا إلى أن إيران لها أدوات حتى في سوريا والعراق ولبنان واليمن، والسياسة الخارجية الإيرانية، تعتمد على تخويف العالم من إمكانية امتلاك سلاح نووي.

وأكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن إيران وباكستان ستسيطر على الأمر ولاهناك خوف من التصعيد بينهما.

