ويليامز وآيو يقودان هجوم غانا أمام مصر في أمم أفريقيا

أعلن كريس هويتون، المدير الفني لمنتخب غانا، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام منتخب مصر في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشهد تشكيل منتخب غانا عدة تغييرات أيضًا بإشراك إينياكي ويليامز ومحمد قدوس في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل منتخب غانا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

خط الدفاع: أودوي - ألكسندر دجكيو - محمد ساليسو - جيديون مينساه

خط الوسط: مجيد أشيميرو - محمد قدوس - ساليس عبد الصمد

جدير بالذكر أن منتخب مصر، يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في المباراة الأولى مع موزمبيق 2\2، بينما يحتل منتخب غانا المركز الأخير بدون نقاط، بعد الخسارة من الرأس الأخضر في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف.

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