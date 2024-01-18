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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صلاح ومصطفى محمد يقودان هجوم المنتخب أمام غانا فى أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل فريقه في مباراة غانا المقرر لها العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية 2023.

وشهد تشكيل منتخب مصر 3 تغييرات بمشاركة إمام عاشور وعمر كمال عبد الواحد وعمر مرموش بدلاً من أحمد سيد زيزو ومحمد هاني وتريزيجيه.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد منعم - أحمد حجازي - عمر كمال

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد

جدير بالذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في المباراة الأولى مع موزمبيق 2\2، بينما يحتل منتخب غانا المركز الأخير بدون نقاط، بعد الخسارة من الرأس الأخضر في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف.

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