"فرحات": مصر نجحت بخلق كتلة دولية مؤيدة لإقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين

قال محمد فايز فرحات، مدير مركز الدراسات السياسية، إن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية ليس بحاجة لتوثيق، فالدولة بذلت جهودًا كبيرًا في مسارات مختلفة متعلقة بالشق الإنساني وبقاء القضية الفلطسينية، والوقوف بقوة أمام التهجير القسري للفلسطينين وخلق كتلة دولية مؤيدة لإقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تقف بقوة لخلق واقع سياسي وأمني داخل قطاع غزة على حساب القضية الفلسطينية والأمن المصري، مؤكدًا أن مصر حققت نجاحات كبيرة بدليل أنه أصبح هناك كتلة دولية مؤيدة لقيام دولة فلسطينية وأصبح هناك تفهم لخطورة فرض التهجيرالقسري، بالإضافة للنجاحات التي حققتها مصر.

هناك خطورة انفجار الأوضاع بالضفة الغربية

وأشار إلى أن هناك خطورة انفجار الأوضاع بالضفة الغربية وخطر اتساع رقعة الصراع إذا أخذنا في الاعتبار التطورات في هذا الأسبوع، موضحًا أن المجتمع الدولي تحدث حول أهمية تسوية القضية الفلسطينية، وأن تكون هناك دولة ونحن بحاجة لترجمة ذلك لواقع على الأرض، وقبل ذلك نحن بحاجة لوقف إطلاق النار.