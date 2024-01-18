خبير علاقات دولية: استخدام أمريكا لحق الفيتو تعرية لعدم مصداقيتها أمام العالم

قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن روسيا بتقدمها بمشاريع قرار لحل الأزمة الفلسطينية تقدم نفسها كقوى عالمية تريد مشاطرة الولايات المتحدة الأمريكية في سيادة العالم لأن الأخيرة لم تعد هي التي تقود العالم.

وتساءل خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز": "ما قيمة مشاريع القرار إذا كانت أمريكا تستخدم حق الفيتو؟!"، مؤكدًا أنه تعرية لعدم مصداقيتها أمام العالم، وكأنها خطوات كاشفة واستفزازية، مؤكدًا أن السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية تظهر على أنها تريد حفظ الأمن العالمي والحفاظ على مبادئ التنظيم الدولي عكس الولايات المتحدة.

مشاركة روسية في صناعة القرار الدولي

وتابع، أن روسيا بعد حرب أوكرانيا ستعلن نفسها كقوى عالمية كبرى مشاركة في صناعة القرار الدولي.

وأكد أن رفع جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل، وتقدم روسيا بمشاريع قرارات هي بمثابة حشر لإسرائيل في الزاوية، وإظهارها بأنها دولة خارجة على مبادئ التنظيم الدولي، ولا تريد سلامًا ولا استقرارًا، موضحًا أنها كلها خطوات دبلوماسية مهمة.