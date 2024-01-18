الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تكشف عن خطتها لزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والالبان وتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 60%

جاموس
جاموس

أكد الدكتور محمد الشافعي مدير معهد بحوث الانتاج الحيواني بوزارة الزراعة وإستصلاح الاراضي ان الوزارة وضعت خطة لزيادة انتاج اللحوم والالبان من خلال التلقيح الصناعي لإنتاج سلالات جديدة عن التحسين الورارثي حيث ان التحسين الوراثي هو القاطرة التي تمكن من تحقيق زيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان، ويتم التحسين الوراثي عن طريق إجراء الانتخاب في القطعان لتكوين قطعان نواة عالية الإنتاجية، وفي الماضي كانت عملية الانتخاب تستغرق مدد طويلة تصل لعشرات السنوات نظرا لطول مدة الجيل في الحيوانات المزرعية.

الكفاءة الإنتاجية 

وأضاف "الشافعي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه مع التقدم في علوم الوراثة الجزيئية أصبح عملية الانتخاب تتم على المستوى الجيني والتي لا تستدعي الانتظار لحين وصول الحيوان لمرحلة الإنتاج لتحديد كفاءته الإنتاجية، مشيرا الى انه  من الممكن عن طريق التحليل الجيني معرفة كفاءة الحيوان الإنتاجية مباشرة بعد الولادة.

وأكد الشافعي انه تتم  عملية التحسين الوراثي عن طريق الخلط ما بين السلالات المحلية والسلالات الأجنبية عالية الإنتاج. وبهذه الطريقة نكون قد تم الجمع  ما بين صفات الحيوانات المحلية من قوة التحمل للظروف المناخية والمناعة المرتفعة ضد الأمراض خاصة الامراض الوبائية وصفات السلالات العالمية عالية الإنتاج.

وأوضح الشافعي، أنه نظرا لارتفاع أسعار الطلائق من السلالات العالمية والذي يصعب على صغار المربين اقتنائها فيظل التلقيح الاصطناعي هو أسرع وسيلة لتحقيق التحسين الوراثي سواء من اللحوم والألبان وتولي الدولة إهتمام كبير بنشر تقنية التلقيح الاصطناعي،  في الابقار والجاموس.

وأضاف الشافعي، أنه يتبع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 4 مراكز كبرى لإنتاج جرعات السائل المنوي بالعامرية وسخا والعباسية وبني سويف والتي تنتج أكثر من 2 مليون جرعة من السائل المنوي سنويا من السلالات العالمية من الابقار مثل الهولشتين، البراون سويس، السيمينتال، المومبليار، الليمزين والانجس وغيرها بالإضافة للجاموس المصري المحسن والجاموس الإيطالي والتي تتميز بارتفاع انتاجيتها من الألبان واللحوم والتي تسهم برفع الناتج القومي من الالبان واللحوم والتي أدت الي وصولنا للاكتفاء الذاتي من الألبان السائلة.

وأكد الشافعي أن التحسين الوراثي يعمل على الوصول الى نسبة مرتفعة من الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء تتعدى 60%، كما يتبع لوزارة الزراعة المئات من وحدات التلقيح الاصطناعي والتي تغطي جميع محافظات الجمهورية كما تقوم الوزارة من خلال مراكز إنتاج السائل المنوي والتلقيح الاصطناعي بتدريب الشباب على عملية التلقيح الاصطناعي وإمدادهم بالادوات اللازمة للتلقيح، وجرعات السائل المنوي للعمل كملقيحين في مناطق اقامتهم لنشر عملية التلقيح الاصطناعي في كل قرية من قرى الجمهورية.

وأشار مدير معهد بحوث الانتاج الحيوان إلى أنه سيظل التحسين مستمرا عن طريق رفع نسب الخلط من السلالات العالمية من الأبقار والجاموس، حتى نستطيع ان نجابه الزيادة المطردة في الاحتياجات من البروتين الحيواني نظرا للزيادة السكانية.

-الزراعة تكشف خطتها لزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والالبان وتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة فرنسا

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