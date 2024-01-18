رسميًا.. باوك اليوناني يعلن ضم أحمد نادر السيد

نجح باوك اليوناني في التعاقد رسميًا مع أحمد نادر السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، نجل نادر السيد قائد القلعة البيضاء الأسبق.

ويسعى النادي اليوناني إلى تدعيم صفوفه بأفضل اللاعبين والصفقات، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية "يناير 2024".

قال باوك “إن التعاقد مع أحمد نادر السيد، سيكون لمدة موسم ونصف الموسم، بحيث ينتهي عقده مع الفريق في صيف 2026”.

ويعد أحمد نادر هو ثامن لاعب مصري يرتدي قميص باوك اليوناني تاريخيا، بعد كلا من عمرو وردة ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومجدي طلبة وحسام وإبراهيم حسن وأمير عزمي مجاهد وعبد الستار صبري.

ولم يُقيد أحمد نادر السيد في قائمة الزمالك للموسم الحالي، بعد نهاية إعارته لفريق فيزيلا البرتغالي الموسمين الماضيين..

وستكون تلك التجربة الاحترافية الثانية لحارس الزمالك الأسبق، بعدما خاض تجربة في فيزيلا البرتغالي.

ويشارك باوك الموسم الجاري في دوري المؤتمر الأوروبي.

وتأهل باوك إلى ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بعد تصدر المجموعة، كما صعد إنتراخت فرانكفورت الذي يلعب ضمن صفوفه عمر مرموش وصيفا.

ويحتل باوك صدارة الدوري اليوناني برصيد 41 نقطة عقب 18 جولة متفوقا على باناثنايكوس بفارق الأهداف.