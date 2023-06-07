الزمالك يفاوض نادر السيد لاستعادة ابنه أحمد (خاص)

عقد عبدالواحد السيد، مدير الكرة في نادي الزمالك، جلسة مع نادر السيد حارس مرمى الزمالك، ومنتخب مصر الأسبق، من أجل التفاوض معه لإمكانية عودة ابنه الحارس أحمد نادر السيد المحترف حاليا في أوروبا من أجل انضمامه إلى صفوف الزمالك في الموسم الجديد، خصوصاً أن أحمد ابن من أبناء النادي ويحتاجه الفريق حالياً، في ظل إصرار محمد عواد على عدم تقليل قيمة عقده ورفضه الجلوس على مقعد البدلاء.

‏وكان أحمد نادر السيد قد تألق في تجربته الاحترافية الأوروبية وأثبت جدارته وحصل على خبرات كبيرة خلال السنوات الماضية، ما جعل مدرب منتخب مصر للشباب يعتمد عليه كحارس أساسي في البطولة الإفريقية للشباب الأخيرة.

واختير أحمد نادر ضمن صفوف المنتخب الأوليمبي حالياً لما يتميز به الحارس الصاعد من إمكانات عالية.

‏ويحرص عبدالواحد السيد على إقناع نادر السيد بعودة ابنه إلى الزمالك مرة أخرى وإنهاء تجربته الاحترافية، خاصة أنه يعلم جيدا إمكانات أحمد نادر عندما كان عبدالواحد مشرفا على حراس المرمى بقطاع الناشئين بنادي الزمالك.

وقام عبدالواحد بإغراء نادر السيد ووعده بأن أحمد نادر في حالة عودته للزمالك سيحصل على فرصته كاملة للمشاركة كحارس أساسي للفريق الأول، ولن يتم التعاقد معه باعتباره لاعبا ناشئا وسيكون عقده مثل عقود لاعبي الفريق الأول المميزين.

‏وكان نادر السيد قد رفض الموسم الماضي عودة أحمد نادر للعب في الأندية المصرية رغم تلقيه عرضا مغريا من نادي بيراميدز، ولكن نادر رفض عودة ابنه وتمسك بتجربته الاحترافية للحصول على خبرات دولية كبيرة تؤهله لحراسة مرمى منتخب مصر الأول في السنوات المقبلة.