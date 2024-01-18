الخميس 18 يناير 2024
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مصر

الفريق أسامة عسكر يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات المدفعية بالمنطقة المركزية العسكرية

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر يشهد إجراءات تفتيش الحرب

شهد  الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات المدفعية بالمنطقة المركزية العسكرية؛ للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ جميع المهام التي توكل إليها.

وبدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية، والذي تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدة المصطفة بعد تطويرها ورفع كفاءتها لدعم قدرتها لتكون في أعلى درجات الاستعداد القتالي، أعقبه مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على القوات المصطفة للاطمئنان على جاهزيتها.

ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للقوات المشاركة في التفتيش.

تنفيذ المهام القتالية المختلفة 

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الفريق أسامة عسكر يتفقد المنظومة التعليمية بأحد المراكز التدريبية للقوات المسلحة

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الفريق أسامة عسكر يتفقد المعامل الرئيسية لإدارة الحرب الكيميائية

كما ناقش عددًا من القادة والضباط في أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة وكيفية مواجهـة المواقف الطارئة التي يمكن التعرض لها، مشيدًا بمدى تفهم كل العناصر المشاركة بالتفتيش للمهام المكلفين بها بما يحقق المنظومة القتالية المتكاملة التي ترتكز على المقاتل المحترف والأسلحة والمعدات المتطورة.

حضر إجراءات تفتيش الحرب عدد من قادة القوات المسلحة.

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الفريق أسامة عسكر يتفقد المعامل الرئيسية لإدارة الحرب الكيميائية

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