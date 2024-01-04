الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الفريق أسامة عسكر يتفقد المنظومة التعليمية بأحد المراكز التدريبية للقوات المسلحة

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر

تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أحد مراكز التدريب التابعة لإدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة، التى تأتى فى إطار المتابعة الميدانية لاستراتيجية التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التعليمية والتدريبية التى تنفذها القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ ح طارق عبدالعال سيد، مدير إدارة التعليم والتدريب المهنى، كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المتواصل للإدارة لتنفيذ مسئوليتها على أكمل وجه، مشيرًا إلى اتباع أحدث الأساليب التعليمية والنظم التدريبية التى تكفل التدريب الجاد والواقعى لأفراد القوات المسلحة.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمـد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، للمعلمين والمتدربين، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة المنظومة التعليمية والتدريبية لتنمية مهارات الفرد المقاتل؛ بما يمكنه من الوصول للاستعداد والجاهزية القتالية العالية لتنفيذ كل المهام التى توكل إليه بكفاءة واقتدار.

كما قام الفريق أسامة عسكر بالمرور على عدد من الأجنحة التعليمية لمختلف التخصصات التى تحتوى على أحدث الأجهزة والمعدات لأساليب التعليم المتطورة، وذلك للاطمئنان على المستوى التعليمى والتدريبى بها، كما ناقش عددًا من المعلمين والمتدربين فى أساليب تنفيذ البرامج التدريبية ومدى الاستفادة منها؛ لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على تقديم الدعم اللازم لمنظومة التأمين الفنى للأسلحة والمعدات.

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.

 

مواد متعلقة

الفريق أسامة عسكر يتفقد المعامل الرئيسية لإدارة الحرب الكيميائية

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار جديد من الأهلى يؤجل إتمام صفقة عمر كمال عبدالواحد

عاجل.. بعد تزايد الضغوط.. مخططات أمريكية جديدة بشأن مستقبل القضية الفلسطينية

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

شكرى يؤكد موقف مصر الرافض مغادرة الفلسطينيين قطاع غزة

"باستخدام واتساب".. طالب تمريض يولّد جارته على كشاف هاتفه بقنا

وفاة وكيل النائب العام أيمن شاهين فى حادث سير بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار