الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إيسيسكو والمجلس العربي للشباب يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

إيسيسكو
إيسيسكو

وقَّعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والمجلس العربي للشباب بالمملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والبحث والابتكار وبناء قدرات الشباب وتطوير إمكانياتهم للمستقبل.

سالم بن محمد المالك: "إيسيسكو" أفردت ضمن رؤيتها الجديدة مكانًا متميزًا للشباب

وذكرت إيسيسكو - في بيانٍ اليوم الخميس - أن الاتفاقية وقعها المدير العام لإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك، والأمين العام للمجلس العربي للشباب الدكتور فيصل بن يوسف العنزي، خلال الدورة الـ44 للمجلس التنفيذي للمنظمة، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، بمدينة جدة.

وأشار البيان إلى أن الاتفاقية التي سيتم العمل بموجبها لمدة ثلاث سنوات، تنص على التعاون بين إيسيسكو والمجلس العربي للشباب في تبادل الخبرات والمعارف لتعزيز التفاهم والحوار بين الشباب من الثقافات المختلفة، وتطوير مبادرات مشتركة للتغلب على التحديات التي تواجه الشباب في العالم العربي ومجتمعات العالم الإسلامي، خاصة القضايا المتعلقة بالتعليم والتوظيف والاندماج الاجتماعي، بالإضافة إلى تغير المناخ، والتنمية المستدامة، والابتكار التكنولوجي.

كما تقضي بنود الاتفاقية، الموقعة مع المجلس العربي للشباب، وهو مبادرة تابعة لاتحاد الجامعات العربية لخدمة تنمية الشباب، بدعم تبادل الممارسات الفضلى في مجال الاستشراف الاستراتيجي والدراسات المستقبلية، مع التركيز على تطبيقاتها في تنمية إمكانيات الشباب ووضع السياسات، والنهوض بدورهم في تشكيل مستقبل مجتمعاتهم وتعزيز مشاركتهم النشطة في مراحل صنع القرار.

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سالم بن محمد المالك: "إيسيسكو" أفردت ضمن رؤيتها الجديدة مكانًا متميزًا للشباب

واستضافت السعودية أمس الأربعاء، أعمال الدورة الـ44 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ممثلة في اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء ووزراء وسفراء ومسؤولين وممثلين عن منظمات وهيئات إقليمية ودولية.

وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو والمجلس العربي للشباب بالمملكة العربية السعودية منظمة ايسسكو السعودية المنظمة السعودية السعوديون

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