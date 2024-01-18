"التموين" تستهدف رفع السعات التخزينية للصوامع لـ5 ملايين طن

تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصوامع الوصول إلى سعات تخزينية 5 ملايين طن بالصوامع خلال عامين.



وأشار اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع، في تصريحات خاصة "للدستور " إلى أن السعة التخزينية للصوامع تبلغ حاليًا نحو 3.4 مليون طن.



وأوضح أنه لزيادة الطاقة التخزينية متوقع أن يتم إنشاء 5 أو 6 صوامع صوامع جديدة، لافتا إلى أن هذه الصوامع ستتم بتمويلات من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وكشف اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، عن الحصول على تمويل من البنك الدولي بقيمة 110 ملايين دولار، بهدف استكمال المشروع القومي للصوامع الحقلية.

وقال باسيلي، في تصريحات على هامش المؤتمر الأول للبورصة السلعية- مصر، مساء أمس الأول، أن قيمة القرض ستوجه بالكامل لشراء المعدات والآلات الخاصة بالصوامع الحقلية، والتي تستلزم شراءها بالدولار "مكون دولاري".



وأضاف رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين أن المشروع القومي للصوامع الحقلية يستهدف إقامة 60 صومعة جديدة على مستوى الجمهورية، تم حتى الآن إنشاء 6 منها، وجار العمل في باقي المواقع المستهدفة.

وأوضح "باسيلي" أنه جرى الانتهاء من ميكنة 22 صومعة على مستوى الجمهورية ضمن المرحلة الأولى من منظومة ميكنة الصوامع وربطها إلكترونيًا بشبكة معلوماتية موحدة، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا التشغيل التجريبي لها قبل بدء موسم حصاد القمح المحلي 2024.

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية تعاقدت على 360 ألف طن قمح فرنسي وروسي شحن من 15 إلى 30 مارس 2024.

كانت قد أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشئ المدرجة بكراسة الشروط، للشحن من 15 إلى 30 مارس 2024.

خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر حصادها السنوي عن وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة؛ للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة، واحتفاظ البلاد برصيد إستراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 5.3 مليون طن بدلًا من2.1 مليون طن، والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.

يعتبر هذا المشروع من المشروعات القومية التي أولتها الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا، ورصدت له التمويل الخاص وكل أنواع الدعم لتحديثه وتطويره وإنشاء الصوامع الجديدة، نظرًا لأهمية القمح كسلعة رئيسة غذائية، والمحصول النقدي الاستراتيجي قامت الدولة بإنشاء صوامع حديثة في كل محافظات الجمهورية لتخزين القمح وحفظه على أحد نظم تكنولوجيا التخزين في العامل وتطبيق النظام الحديثة في إدارتها.

ويعد المشروع القومي للصوامع واحدًا من خطط الدولة للحفاظ على الغذاء وتأمين المخزون الاستراتيجي منه، موزعة على 17 محافظة، ويتضمن المشروع القومي للصوامع عدة مناطق وهي: برقاش بالجيزة، وميت غمر وشربين بالدقهلية والقنطرة شرق شمال سيناء، وطنطا بالغربية ومنوف بالمنوفية وههيا بالشرقية ودمنهور بالبحيرة والصباحية بالإسكندرية وقنا وشرق العوينات الوادى الجديد وبنها بالقليوبية وبنى سويف والفيوم وبهنسة والشيخ فضل.

وتملك مصر الآن 70 صومعة على مستوى محافظات الجمهورية، وهى مصممة بأحدث أسلوب وتكنولوجيا وتقنيات موجودة في العالم.