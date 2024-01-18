الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

باسيلى: 110 ملايين دولار من البنك الدولى لاستكمال مشروع الصوامع الحقلية

اللواء شريف باسيلي
اللواء شريف باسيلي

كشف اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، عن الحصول على تمويل من البنك الدولي بقيمة 110 ملايين دولار، بهدف استكمال المشروع القومي للصوامع الحقلية.

وقال باسيلي، في تصريحات على هامش المؤتمر الأول للبورصة السلعية- مصر، مساء أمس الأول، أن قيمة القرض ستوجه بالكامل لشراء المعدات والآلات الخاصة بالصوامع الحقلية، والتي تستلزم شراءها بالدولار "مكون دولاري".

وأضاف رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين أن المشروع القومي للصوامع الحقلية يستهدف إقامة 60 صومعة جديدة على مستوى الجمهورية، تم حتى الآن إنشاء 6 منها، وجار العمل في باقي المواقع المستهدفة.

وأوضح باسيلي أنه جرى الانتهاء من ميكنة 22 صومعة على مستوى الجمهورية ضمن المرحلة الأولى من منظومة ميكنة الصوامع وربطها إلكترونيًا بشبكة معلوماتية موحدة، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا التشغيل التجريبي لها قبل بدء موسم حصاد القمح المحلي 2024.

كانت تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على 360 ألف طن قمح فرنسي وروسي شحن من 15 إلى 30 مارس 2024.

كانت قد أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشئ المدرجة بكراسة الشروط، للشحن من 15 إلى 30 مارس 2024.

خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر حصادها السنوي عن وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة؛ للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة، واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 5.3 مليون طن بدلًا من2.1 مليون طن، والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.

يعتبر هذا المشروع من المشروعات القومية التي أولتها الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا، ورصدت له التمويل الخاص وكل أنواع الدعم لتحديثه وتطويره وإنشاء الصوامع الجديدة، نظرًا لأهمية القمح كسلعة رئيسة غذائية، والمحصول النقدي الاستراتيجي قامت الدولة بإنشاء صوامع حديثة في كل محافظات الجمهورية لتخزين القمح وحفظه على أحد نظم تكنولوجيا التخزين في العامل وتطبيق النظام الحديثة في إدارتها.

ويعد المشروع القومي للصوامع واحدًا من خطط الدولة للحفاظ على الغذاء وتأمين المخزون الاستراتيجي منه، موزعة على 17 محافظة، ويتضمن المشروع القومي للصوامع عدة مناطق وهي: برقاش بالجيزة، وميت غمر وشربين بالدقهلية والقنطرة شرق شمال سيناء، وطنطا بالغربية ومنوف بالمنوفية وههيا بالشرقية ودمنهور بالبحيرة والصباحية بالإسكندرية وقنا وشرق العوينات الوادى الجديد وبنها بالقليوبية وبنى سويف والفيوم وبهنسة والشيخ فضل.

وتملك مصر الآن 70 صومعة على مستوى محافظات الجمهورية، وهى مصممة بأحدث أسلوب وتكنولوجيا وتقنيات موجودة في العالم.

 

اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين البنك الدولي استكمال المشروع القومي للصوامع الحقلية لبورصة السلعية ـ مصر الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

مواد متعلقة

وكيل "زراعة المنوفية": المشروع القومى للصوامع يستهدف رفع معدلات تعبئة الحبوب

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

تأمين القمح.. محمد يوسف خبير الزراعة الحيوية: إنتاج 11.5 مليون طن من الدلتا والأراضى المستصلحة

وزير التموين: زيادة سعة صوامع القمح من 1.2 مليون لـ3.4 مليون طن منذ 2014

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

غدًا.. البورصة المصرية للسلع تعقد جلستها الـ80 للتداول على القمح المستورد

سعة تخزين 5 آلاف طن.. تفاصيل افتتاح مشروع إنشاء الصوامع الحقلية بمنيا القمح بالشرقية

"التموين": الاحتياطى الاستراتيجى من القمح آمن ويكفى 4.8 شهر

الأكثر قراءة

عاجل.. إعلام إسرائيلى: انقلاب سفينة حربية تابعة للجيش فى عمق البحر وإصابة 7 جنود

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

تداول صور امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية عبر صفحات الغش

شرارة غضب تشتعل فى الحكومة الإسرائيلية.. هل رضخ نتنياهو لشروط حماس؟

وزير خارجية باكستان: قواتنا ستواصل اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على شعبنا وسلامته

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيسة الأرمنية فى فلسطين تبدأ إحياء عيد الميلاد المجيد

الاحتلال يعتقل 18 مواطنًا من حرملة جنوب شرق بيت لحم

كواليس أكبر الخلافات السياسية في إسرائيل.. خلافات شخصية وفوضى بسبب غزة