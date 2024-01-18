فحص وعلاج أكثر من 5 آلاف رأس ماشية بمحافظة الفيوم

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قوافلها البيطرية في المحافظات في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

قافلة بيطرية بالفيوم



ونفذت الهيئة قافلة بيطرية في الفيوم من يوم ١٢ حتى ١٨ يناير جابت القرى والنواحي لعلاج مواشي وأغنام وماعز ودواب صغار المربيين.

وصرح الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية، بأن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطري وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار لـ٦٨٣ رأسًا، والكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لـ٧٧٨، وعلاج الطفيليات الدخلية والخارجية لـ٣٠٠١ حالة، و٣٢ جراحة، وتحصين ١١١٤ بالتحصينات غير السيادية، بإجمالي ٥٦٠٨ حالات مملوكة لـ٣١١٢ من صغار مربي الماشية والدواب والأغنام والماعز والإبل بالمحافظة.