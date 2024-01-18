الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"كريم هنداوى" رجل مباراة مصر الافتتاحية فى أمم إفريقيا لكرة اليد

كريم هنداوي
كريم هنداوي

توج كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد بجائزة رجل المباراة التي فاز بها الفراعنة على حساب غينيا بنتيجة 33/15 في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف مصر النسخة السادسة والعشرين لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد رجال في الفترة من السابع عشر وحتى السابع والعشرين من يناير الجاري في مجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

وقدم كاتونجا أداءا كبيرا طوال أحداث اللقاء استحق تتويجه بالجائزة في النهاية.

ونجح هنداوي في التصدي ل23 تصويبة من أصل 38 على مرماه بنسبة نجاح بلغت 60.5%.

وحصدت مصر أول نقطتين في مشوار الحفاظ على لقبها الثالث على التوالي والتاسع تاريخيا.

ويتأهل بطل هذه النسخة من البطولة مباشرة نحو أولمبيات باريس التي تُقام صيف العام الجاري.

وتلعب مصر مباراتها القادمة أمام منتخب الكونغو في تمام السادسة من مساء الجمعة المُقبل على الصالة الرئيسية بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

وتُنقل المباراة رسميا عبر شبكة قنوات on time sports التي حصلت على حقوق البطولة بالكامل.

وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخبًا، تضم 5 منتخبات عربية، وهي:

منتخب مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 صيف العام الجاري.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا لليد 2024 إلى أربع مجموعات بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة.

يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة إلى ربع النهائي، وبداية من هذا الدور تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

المجموعة الأولى: كاب فيردى - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا
المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل
المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا
المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا

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