مصر تبدأ حملة الحفاظ على لقبها بفوز كاسح على غينيا فى أمم إفريقيا لكرة اليد

حقق منتخب مصر فوزا كبيرا على حساب غينيا بنتيجة 33/15 في افتتاح مواجهات الفراعنة ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد في نسختها السادسة والعشرين، والتي تستضيفها القاهرة في الفترة من السابع عشر وحتى السابع والعشرين من يناير الجاري.

ودخلت مصر المباراة بقوة سعيا للحفاظ على لقبها للمرة الثالثة على التوالي وحجز مقعد إفريقيا في أولمبيات باريس التي تقام صيف العام الجاري.

وغاب عن قائمة مباراة اليوم الرباعي محمد عصام الطيار وحسن وليد قداح ومحسن رمضان ومازن رضا.

دخل منتخب المصر المباراة بقوة معتادة ونجح علي زين ومحمد سند في افتتاح أهداف المباراة مبكرا بهدفين متتاليين.

وسجلت غينيا هدفا أول إلا أن أحمد هشام (سيسا) ويحيى الدرع سجلا هدفين جديدين لتوسع مصر الفارق مبكرا.

استمرت الأهداف المصرية تتوالى على مرمى غينيا لتصل النتيجة لتسعة أهداف مقابل ثلاثة مع مرور عشر دقائق.

حصل أحد لاعبي غينيا على إيقاف لمدة دقيقتين في الدقيقة الرابعة عشر، وسجل سيسا هدف لمصر لتصبح النتيجة 11/3.

سجل عبد الرحمن فيصل هدفين متتاليين لتتقدم مصر بنتيجة 13/3 مع مرور تسعة عشر دقيقة من أحداث الشوط الأول.

أحرز محمد سند هدفا جديدا لترد غينيا بهدفها الرابع لتصبح النتيجة 14/4 مع مرور 21 دقيقة.

استمر تألق سند وسجل هدفين متتاليين ليوسع النتيجة لتصبح 16/5 مع مرور 25 دقيقة من شوط المباراة الأول.

تعرض محمد ممدوح هاشم للإيقاف لمدة دقيقتين بقرار من حكم المباراة، بعد تدخل قوي على لاعب غينيا في الدقيقة السابعة والعشرين.

وعاد الحكم ليستبعد خالد وليد كذلك لدقيقتين في نفس اللعبة بعد تدخل قوي على لاعب من غينيا.

وسجل عبد الرحمن فيصل الهدف الثامن عشر لمصر في الدقيقة الثامنة والعشرين على الرغم من لعب الفراعنة منقوصا من لاعبين قبل أن ينجح كريم هنداوي في التصدي للكرة الأخيرة في الشوط لينتهي بالتقدم 18/7.

دخل منتخب مصر الشوط الثاني كذلك بقوة وتمكن أحمد هشام سيسا من تسجيل هدفين متتاليين لتصبح النتيجة 20/7 مع استمرار تألق هنداوي في منع العديد من الكرات.

واستبعد الحكم الجزائري علي زين لمدة دقيقتين بعد تدخل قوي مع لاعب غينيا مع مرور أول ثلاث دقائق من الشوط الثاني.

استمر الأداء المصري القوي للغاية دفاعا وهجوما ولم ينجح لاعبو غينيا في تسجيل سوى هدف واحد خلال نصف الشوط لتصبح النتيجة 28/8 مع وصول المباراة للدقيقة الخامسة والأربعين.

واصلت مصر توسيع الفارق ليسجل عبد الرحمن فيصل هدفا جديدا، وتصبح النتيجة 32/11 قبل خمس دقائق على نهاية المباراة.

لم تأت الدقائق الأخيرة بجديد وأضاف أحمد خيري هدفا أخيرا لتنتهي المباراة بفوز مصر بنتيجة 33/15.

وتوج نجم حراسة المرمى كريم هنداوي بجائزة رجل المباراة بعد أدائه الكبير طوال أحداث المواجهة.

بهذا الفوز حصدت مصر أول نقطتين في مشوارها بالبطولة وتصدرت مجموعتها مبكرا بفارق الأهداف أمام الكاميرون التي فازت على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 25/21 عصر اليوم.

ومن المقرر أن تواجه مصر منتخب الكونغو في ثاني مباريات الفراعنة بدور المجموعات في تمام السادسة من مساء بعد غد الجمعة في الصالة الرئيسية بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

تشهد البطولة مشاركة 16 منتخبًا، تضم 5 منتخبات عربية، وهي:

منتخب مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، إضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 صيف العام الجاري.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا لليد 2024 إلى أربع مجموعات بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة.

يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة إلى ربع النهائي، وبداية من هذا الدور تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

المجموعة الأولى: كاب فيردى - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا.